Tormentas y frío el fin de semana: ¿a qué hora llegan las lluvias?

De acuerdo con el boletín especial emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), entre este jueves y viernes se prevé el ingreso de un frente frío que estaría generando tormentas sobre el territorio nacional, iniciándose en los departamentos del suroeste del país.

El director de Meteorología, Eduardo Mingo, comentó que las temperaturas mínimas previstas no son algo excepcional para la época, ya que en el pasado se registraron valores similares por estas fechas.

“Dentro del ámbito de la historia, tenemos valores más bajos. Por ejemplo, ya un 7 de mayo, aquí en capital se daba 6,6 °C nada más de mínima en el año 2003. O sea, hubo años incluso más fríos a esta época”, rememoró el experto.

En ese sentido, puntualizó que la previsión para el fin de semana empieza con valores “un poquito altos” y después hacia el domingo o lunes van a mínimas por debajo de 10 grados. “No es algo que sea muy extraño para la atmósfera”, dijo.

“Estamos previendo que el domingo, lunes y martes, esos tres días sean los de mínimas por debajo de 10 grados. El domingo, 8 °C y el lunes, 6 °C. Y bueno, vamos a estar evaluando si el martes presiente ese sello o puede estar inclusive un poquito más bajo. Eso estoy hablando para capital”, precisó.

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Lluvias: mucha cantidad en poco tiempo

Según el pronóstico, entre esta tarde y la noche, Ñeembucú ya podría estar viviendo la previa del ingreso del frente frío con lluvias y tormentas y la posibilidad de experimentar vientos de entre 60 y 100 kilómetros por hora, aunque no se descartan ráfagas de mayor intensidad.

Mingo explicó que, si bien el boletín especial estima un acumulado de agua de entre 30 y 60 milímetros, número que se puede considerar bajo, el dato que se debe tener en cuenta es el lapso durante el cual se registra.

“Parecen bajos los números, pero esa cantidad de agua puede caer entre esta noche y la madrugada y el amanecer; o sea, en 12 horas puede ser que esté lloviendo todo eso de una vez, entonces el problema pasa a ser la intensidad. Mucha cantidad en poco tiempo y eso es lo que genera la inundación pluvial”, explicó.

Dijo que podría llover por alrededor de 30 horas, comenzando en la noche de este jueves en el sur del país, extendiéndose a toda la Región Oriental y también el Chaco, donde los pobladores enfrentan serios problemas a causa de las inundaciones y el aislamiento.

“En líneas generales, mañana todo el día promete ser lluvioso sobre la Región Oriental, norte, noreste, este. Tiene que empezar a disminuir la probabilidad desde donde empezó. Allí en Ñeembucú mañana seguramente a la tarde o a la noche disminuye la probabilidad de allí y después esa probabilidad más baja ya hace parte sobre todo el territorio nacional el sábado”, señaló Mingo.

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