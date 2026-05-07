Los seis primeros departamentos en recibir el golpe de la tormenta

De acuerdo con el aviso publicado por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) un sistema de tormentas comienza a ingresar y afectar a gran parte del territorio nacional con alta probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de este jueves.

El fenómeno previsto abarca lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos de forma puntual.

El área de cobertura señalada es el centro y sur de la región Oriental y el sur de la región Occidental, afectando puntualmente a los departamentos de:

Caazapá (suroeste)

Itapúa (oeste)

Misiones

Paraguarí (centro y sur)

Central (sur)

Presidente Hayes (sur)

Mucha lluvia en un corto lapso

En la mañana de este jueves, el director de Meteorología, Eduardo Mingo, anticipó que entre esta tarde y la noche, Ñeembucú ya podría estar viviendo la previa del ingreso del frente frío con lluvias y tormentas y la posibilidad de experimentar vientos de entre 60 y 100 kilómetros por hora, aunque no se descartan ráfagas de mayor intensidad.

Explicó que si bien el boletín especial estima un acumulado de agua de entre 30 y 60 milímetros, número que se puede considerar bajo, el dato que se debe tener en cuenta es el lapso durante el cual se registra.

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“Parecen bajos los números, pero esa cantidad de agua puede caer entre esta noche y la madrugada y el amanecer; o sea, en 12 horas puede ser que esté lloviendo todo eso de una vez, entonces el problema pasa a ser la intensidad. Mucha cantidad en poco tiempo y eso es lo que genera la inundación pluvial”, señaló.