Corte anula sobreseimiento definitivo de Hernán Rivas

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló los AI N° 102 y AI N° 107 del Tribunal de Apelación Penal, a través de los cuales se declaró operada la prescripción con relación a la producción mediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de los mismos, por consiguiente el sobreseimiento definitivo del senador colorado cartista Hernán David Rivas Román, en el caso relacionado a la supuesta falsedad de su título y matrícula de abogado. Esto mediante el por medio de su Auto Interlocutorio (AI) N° 133 de la máxima autoridad judicial.

La Sala Penal que analizó el recurso extraordinario de casación de las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero, estuvo integrada por los ministros Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes, y el camarista Arnaldo Fleitas, quien ingresó ante la inhibición del ministro Manuel Ramírez Cándia, quien coincidió con Rivas en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en 2023.

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En tal sentido, el máximo tribunal revocó el punto: “I- HACER LUGAR, al Incidente de PRESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS PUNIBLES en relación a las porciones fácticas Subsumidas en el tipo penal de PRODUCCION MEDIATA DE DOCUMENTO PUBLICO CONTENIDO FALSO planteado por la defensa técnica del acusado, de conformidad a lo expuesto y con el alcance del exordio de la presente resolución.

También fue revocado por la Corte el punto “II- DECLARAR OPERADA LA PRESCRIPCION en relación alas porciones fácticas subsumidas en el tipo pernal de PRODUCCION MEDIATA DE DOCUMENTO PUBLICO DE CONTENIDO FALSO de con a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución” y el punto “III- SOBRESEER DEFINITIVAMENTE al procesado HERNAN DAVID RIVAS ROMAN en relación alas porciones fácticas subsumidas en el tipo penal de PRODUCCION MEDIATA DE DOCUMENTO PUBLICO DE CONTENIDO FALSO”, todos correspondientes al AI N° 850 dictado por el juez penal de garantías Miguel Palacios.

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