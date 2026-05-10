Doggerland: el paisaje perdido que convirtió a Gran Bretaña en una isla

Doggerland no es un mito ni una Atlántida de fantasía: es el nombre que hoy dan arqueólogos y geólogos a la masa de tierra que, durante la última glaciación y el inicio del Holoceno, unía lo que ahora son Reino Unido, Países Bajos, Alemania y Dinamarca.

Allí donde hoy se extiende el mar del Norte existieron valles fluviales, lagunas, marismas y bosques, un mosaico de ecosistemas capaz de sostener fauna mayor —ciervos, uros— y comunidades humanas.

El área tomó su nombre moderno del Banco Dogger (Dogger Bank), un alto submarino frente a la costa británica que funciona como “cima” residual de aquel paisaje. Lo demás quedó bajo el agua.

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¿Cuándo y por qué se hundió Doggerland?

La desaparición fue lenta en escala humana, pero rápida en términos geológicos. Con el fin de la última Edad de hielo, hace unos 12.000 años, el calentamiento global natural aceleró el deshielo de los mantos glaciares. Ese proceso elevó el nivel del mar y fue anegando progresivamente las tierras bajas.

Doggerland no colapsó de un día para otro: se fragmentó. Donde antes había continuidad terrestre, aparecieron estuarios; después, brazos de mar; por último, islas que terminaron por desaparecer.

En ese tránsito se produjo un cambio decisivo: Gran Bretaña dejó de ser una península europea y se convirtió en isla, una transformación geográfica con consecuencias duraderas para la migración, el comercio y la identidad cultural de la región.

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A la subida del mar se suma un episodio extremo que muchos investigadores consideran clave para el tramo final del desastre: el tsunami de Storegga, originado por un gran deslizamiento submarino frente a Noruega hace unos 8.200 años.

No “creó” el mar del Norte, pero pudo haber inundado de golpe zonas ya vulnerables, acelerando el abandono de asentamientos mesolíticos en las últimas tierras emergidas.

Evidencias bajo el agua: cómo se reconstruye un mundo perdido

Doggerland se estudia con herramientas de la geociencia contemporánea y hallazgos casi accidentales. Redes de pesca de arrastre han sacado a la superficie huesos de mamíferos, restos de turba y piezas líticas; no prueban por sí solos una “civilización”, pero sí confirman un paisaje habitable y frecuentado.

La reconstrucción más precisa llega por métodos que suelen asociarse a la industria energética: sonares, sísmica de alta resolución y análisis de sedimentos extraídos del fondo marino.

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Con esos datos se dibujan paleorríos, líneas de costa antiguas y zonas de humedal. El resultado es una cartografía que permite responder preguntas concretas: dónde pudo haber campamentos, por qué rutas se movían los grupos humanos, qué recursos explotaban y cómo cambió la disponibilidad de agua dulce a medida que avanzaba el mar.

Por qué Doggerland importa hoy

Doggerland es un recordatorio físico de que las fronteras “naturales” no son permanentes. También es un laboratorio para entender cómo reaccionan las sociedades ante transformaciones ambientales: migración gradual, adaptación tecnológica, reubicación forzada.

Bajo las olas del mar del Norte permanece, comprimido en sedimentos, un archivo de clima, biodiversidad y decisiones humanas. Y cada nuevo mapa submarino vuelve más nítida una idea: Europa no siempre tuvo esta forma, y no hay garantía de que la conserve.