Cerebras busca recaudar hasta 4.800 millones de dólares en próxima salida a bolsa

Cerebras indicó en un documento entregado hoy a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) que ofrecerá 30 millones de títulos ordinarios en su debut en Wall Street y que eleva su rango de precio estimado a 150-160 dólares, por encima de los 115-125 dólares que calculó recientemente.

Con los 4.500 millones que espera recaudar, la empresa pretende principalmente financiar sus operaciones y promocionar su marca, pero no descarta invertir en "tecnologías, activos, negocios o propiedad intelectual". También divulgó que usará 330 millones para satisfacer cargas fiscales.

La empresa que gestiona el índice Nasdaq estima que el debut en bolsa de Cerebras se producirá el jueves 14 de mayo, pero Cerebras no lo ha confirmado.

Si Cerebras recauda lo esperado, su valoración puede alcanzar unos 48.800 millones de dólares, más del doble respecto a la cifra que anunció el pasado febrero al terminar una ronda de financiación, señaló el canal CNBC, que perfila esta salida a bolsa como una de las más destacadas de 2026.

Cerebras ha firmado dos potentes acuerdos este año con OpenAI y Amazon Web Services (AWS), dos líderes en el sector de la IA, y además creció en popularidad al ser mencionada en el juicio en curso entre el magnate Elon Musk y OpenAI por el interés de ambas partes en su negocio.

El acuerdo con OpenAI, valorado en unos 10.000 millones de dólares, implica que Cerebras sumará capacidad de computación a las tecnologías del creador de ChatGPT, mientras que el acuerdo con AWS implica el uso de los chips de Cerebras en sus centros de datos.