Venezuela busca capital europeo en evento tecnológico bajo nuevo clima de reformas

El evento de tecnología, emprendimiento e innovación cuenta con la participación de más de 700 invitados internacionales, entre ellos más de 200 fondos de inversión y empresas unicornio, indicó en la inauguración del evento, la directora ejecutiva del evento, Patricia Zárraga, sin precisar de dónde son las empresas presentes.

El 'Tech Week', celebrado por primera vez en 2024, abordará temas como la seguridad jurídica en el país, el entorno macroeconómico, el estado de la banca, el sector petrolero y otros.

"Todas estas semanas hemos estado comprometidos en mantener un diálogo regular con nuestros socios extranjeros, especialmente del sector privado con el fin de respaldar de la mejor manera sus operaciones en Venezuela", dijo el vicepresidente sectorial de Economía en Venezuela, Calixto Ortega, durante la jornada inaugural.

El también gobernador de Venezuela ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) expuso ante inversores que el país lleva 20 trimestres con indicadores de crecimiento económico y que los sectores de construcción, petróleo, minería y finanzas han registrado incrementos de dos dígitos.

"El crecimiento del consumo, de banca, hospitalidad, que creemos que son sectores que a ustedes les pudieran interesar, vemos que hay una demanda recuperándose, rieles digitales que funcionan perfectamente, más del 95 % de digitalización del pueblo venezolano en cuanto a productos bancarios y todo esto moviéndose de manera constante", añadió.

Ortega recordó las reformas que se han realizado y que están abordándose en el sector petrolero, el inmobiliario, de minería y de trámites burocráticos y dijo que "están diseñadas para garantizar que el crecimiento sea no solo sólido, sino también sostenible e inclusivo".

"Con esto quiero decirles que Venezuela está abierta a los negocios y son muy bienvenidos ustedes a ser parte de este camino histórico", añadió.

Después de que el presidente Nicolás Maduro fuera capturado por Estados Unidos en enero pasado, las relaciones entre Caracas y Washington han dado un giro de 180 grados que han terminado por llevar al Gobierno de Rodríguez a hacer un conjunto de reformas en sectores claves y que incluso abarcan trámites burocráticos con el fin de atraer capitales.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, además ha flexibilizado las sanciones contra el país caribeño y ha llamado a invertir.

En medio de esta apertura, el "Venezuela Tech Week busca posicionar al país como un punto de encuentro estratégico entre emprendedores, capital internacional y creadores de políticas públicas" para generar "oportunidades reales de inversión, innovación y expansión", según la directora ejecutiva del evento.