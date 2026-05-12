Japón busca blindar su sistema financiero en colaboración con EE. UU. y acceder a Mythos

"Debemos coordinarnos firmemente con Occidente para evitar que estos recursos sean utilizados como arma", señaló la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, en una rueda de prensa posterior a su encuentro en Tokio con su homólogo estadounidense, Scott Bessent, en Tokio.

El organismo contará con participación de representantes públicos y profesionales bancarios y tecnológicos para enfrentar los ciberataques contra el sector financiero, y celebrará su primera reunión el 14.

Takayama destacó que Washington ha logrado "cierto grado de entendimiento" con desarrolladores de IA avanzada como Anthropic, desarrollador de Claude Mythos, o como OpenAI. "Estamos orientándonos a que nos lo compartan y actuemos conjuntamente", dijo la ministra de Finanzas nipona.

Fuentes gubernamentales citadas por la agencia de noticias local Kyodo señalaron que Tokio está negociando con Anthropic cómo obtener acceso a su modelo más avanzado de IA, entre la preocupación mundial sobre un modelo de computación con capacidades de programación y ciberseguridad tan avanzadas que la empresa ha decidido vetar su lanzamiento al público general por considerarlo demasiado arriesgado.

El objetivo de la cooperación entre Washington y Tokio, según Takayama, es "alcanzar un entendimiento común sobre las amenazas" y estudiar medidas de defensa ante modelos capaces de detectar y explotar fallos de software.

"Una vez que este tipo de tecnologías o sistemas se hacen realidad, China suele ponerse al día en cuestión de seis meses o un año", explicó la ministra nipona, quien pidió una "colaboración estrecha" entre las diversas potencias para aprovechar esta ventaja.