Horóscopo de hoy: día jueves 14 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Miranda Cosgrove, 33; Cate Blanchett, 57; Tim Roth, 65; George Lucas, 82.

FELIZ CUMPLEAÑOS: comparta solo lo necesario. Es mejor dirigir su energía, tiempo y experiencia a lo que desea lograr. No permita interferencias ni dependa de quienes lo hayan decepcionado en el pasado. Mantenga la solidaridad, la paciencia y una visión clara de lo que es importante para usted. Rodéese de personas que conoce y en las que confía para que le entreguen lo que necesita a tiempo. Sus números son 3, 11, 19, 21, 33, 36, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, complaciente y generoso. Sabe aprovechar las oportunidades y es amigable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): su rapidez, actitud positiva y sus logros asombrarán a los demás. Aproveche sus talentos y no tendrá límites. No tema ser diferente o difícil si eso significa convencer a los demás de su punto de vista. Dedique tiempo y esfuerzo, y capte la atención. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): rechace las responsabilidades que no le corresponden. Es mejor invertir su tiempo en algo que lo beneficie, que influya en su actitud y en su bienestar personal, físico y financiero. Ponga manos a la obra y ocúpese de los preparativos necesarios. La prisa no es buena consejera. Use la inteligencia para simplificar sus planes. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): asuma la responsabilidad de la situación en la que se encuentre e implemente cambios positivos. Ofrézcase como voluntario para un puesto de liderazgo donde pueda marcar la diferencia en la vida de quienes lo rodean. Cumpla su palabra, y algo que empiece ahora se manifestará en crecimiento personal y financiero. Un cambio físico y adquirir mayor fuerza requieren decisiones inteligentes. No se exceda. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): defienda su posición, pero no busque problemas innecesarios. Reaccionar de manera exagerada lo perjudicará, especialmente al tratar con colegas o personas en quienes confía para obtener ayuda. Se vislumbra un cambio financiero, pero antes necesitará comprender cómo hacer crecer su dinero. La indulgencia es el enemigo, y la disciplina es la solución. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): reúna información que le ayude a encontrar su equilibrio. Un cambio de estilo de vida que le permita gastar menos y disfrutar más transformará su mentalidad y le dará algo que esperar con ilusión. Adoptar pasatiempos que lo hagan sentir vivo sin costo alguno lo encaminará en una dirección positiva que atraerá personas que enriquecerán su vida. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): retendrá mejor la información. Cree las condiciones necesarias para aprender, investigar e interactuar con maestros y personas que puedan ayudarle a ampliar su conocimiento, sus cualidades y sus habilidades físicas con nuevas posibilidades y capacidades. Los cambios que realice captarán la atención de alguien que puede impulsar sus intereses. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tenga cuidado con lo que acepta o promete. Las situaciones se complicarán rápidamente si no es preciso con respecto a sus deseos. Preste atención a los detalles y cuestione todo lo que parezca problemático. Obtenga por escrito lo que quiere y, una vez que se sienta cómodo, convierta los negocios en un asunto social y desarrolle sus asociaciones según sus necesidades. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): explore, descubra y crezca. Busque a quienes puedan brindarle visión y claridad sobre alguna de las preguntas que tiene con respecto a lo que desea llevar a cabo a continuación. Ya sea que esté ansioso de aprender o de usar tecnología que mejore su vida o sus habilidades, las mejoras lo beneficiarán, manteniéndolo competitivo. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): hágase oír. Adopte una actitud enérgica ante la vida, el amor y su felicidad, pero sin salirse de su presupuesto. No necesita impresionar a nadie pagando sus gastos ni intentando comprar afecto. Sea usted mismo: divertido, amable y gentil, y las recompensas serán todo lo que espera. El romance y los logros personales se ven favorecidos. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un paso adelante y tres atrás. Tómese un momento, reorganice sus ideas y trace un plan factible. Tenga cuidado con quienes buscan interponerse en su camino o aprovecharse de su tiempo, experiencia y habilidades. Mantenerse un paso por delante de quienes lo desafíen lo beneficiará. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no pierda el tiempo cuando tiene tanto que hacer. Reflexione sobre cómo se gana la vida o administra su dinero y qué puede hacer para mejorar. Un cambio en casa lo animará a reducir sus gastos y reemplazar algunos de sus desembolsos costosos por algo más razonable. Venda lo que le sobra y alivie el estrés. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): protéjase de situaciones desagradables que puedan generar deudas u obligaciones. Asumir demasiadas responsabilidades o pagar de más lo perjudicará. Analice sus opciones cuando el tiempo y el dinero estén en juego. Solicite una compensación u opciones alternativas que reduzcan sus costos y satisfagan sus necesidades. Manténgase cerca de casa para proteger su patrimonio. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.