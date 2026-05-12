Von der Leyen defiende limitar el acceso a redes sociales de los niños a nivel europeo

Von der Leyen resaltó en la apertura de una conferencia internacional sobre Inteligencia Artificial (IA) y jóvenes en el Parlamento danés que ha creado un panel de expertos sobre seguridad en las redes para los niños y anunció posibles iniciativas legales.

"Sin prejuzgar las conclusiones del panel, creo que debemos considerar una demora en el uso de las redes sociales. Dependiendo de los resultados, podríamos presentar una propuesta legal este verano", dijo.

Diez países europeos, incluidas naciones como España, Francia, Polonia o Dinamarca, han declarado su intención de introducir una edad mínima, una idea que apoya también el Parlamento Europeo.

"La cuestión no es si los jóvenes deberían tener acceso a las redes sociales, la cuestión es si las redes sociales deberían tener acceso a los jóvenes", sostuvo Von der Leyen, quien habló de "devolver la niñez a los niños" y de "aliviar" la carga de responsabilidad para los padres.

Von der Leyen señaló que cualquier modelo restrictivo depende de una verificación de edad fiable y que pronto estará disponible una aplicación con altos estándares de seguridad, fácil de usar y de código abierto, y que la CE trabaja con los Estados miembros para integrarla en sus monederos digitales.

La presidenta de la CE alabó las "extraordinarias oportunidades" que presenta la revolución tecnológica, pero recordó que los peligros "son igual de grandes" para los niños, mencionando posibles consecuencias como depresión, ansiedad y adicción, riesgos que se "multiplican" con la IA.

"Estos riesgos son la realidad del mundo digital. Y déjenme ser claros: no son accidentales. Son el resultado de modelos de negocio que tratan la atención de nuestros niños como una mercancía: a mayor atención, mayor beneficio", afirmó.

Von der Leyen explicó que la CE ha impulsado en los últimos tiempos la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales y que ha tomado medidas contra compañías tecnológicas como Tik Tok, Meta o X, además de investigar a otras plataformas que ofrecen contenido dañino para los menores.

La CE prepara además para finales de año una Ley de Equidad digital para detectar los diseños adictivos y dañinos, recordó.

"Todos sabemos que el cambio duradero no ocurre de la noche al día, pero si somos lentos y dudamos, otra generación entera de niños pagará el precio", afirmó.

La intervención de Von der Leyen se produjo en el marco de 'Mantener seguros a nuestro niños y familias en la era de la IA', una conferencia celebrada este martes en el Parlamento danés e impulsada por Common Sense Media, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la seguridad en línea de los niños, y la oenegé Save the Children.

La conferencia fue inaugurada por el rey Federico X de Dinamarca y en ella intervienen, entre otros, la exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, que lo hará por videoconferencia.