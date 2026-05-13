Amazon jubila a su chat Rufus e integra la IA generativa en Alexa para dominar las compras

La nueva funcionalidad está disponible desde hoy para los usuarios en Estados Unidos a través de la aplicación móvil, la web y los dispositivos Echo Show.

La empresa optó por la unificación de Rufus y Alexa+ y señaló en un comunicado que una de las ventajas de ese nuevo modelo es que tiene acceso a los datos de Amazon, como las reseñas de clientes, el historial de compras personal y la disponibilidad de inventario en tiempo real.

La compañía señaló hoy que 'Alexa for Shopping' no solo responde preguntas, sino que permite realizar acciones complejas sin que el usuario tenga que navegar por múltiples menús.

En tanto, el asistente virtual puede automatizar la compra de productos básicos o añadir artículos al carrito si estos alcanzan un precio objetivo fijado por el usuario.

La IA, además, tendrá "recordatorios de cumpleaños y sugerencias de compra" para estas celebraciones.

"Le pides a Alexa en tu Echo que recuerde que tu sobrino cumple 5 años el 29 de julio. Un par de semanas antes del gran día, abres la aplicación de 'Amazon Shopping' y le pides a Alexa que te ayude a elegir regalos. Te sugiere opciones adecuadas para su edad que llegarán a tiempo, desde sets de construcción hasta figuras de acción populares", señaló el comunicado del gigante tecnológico.

Amazon subrayó que no es necesaria una suscripción a Prime ni poseer un dispositivo Echo para utilizar 'Alexa for Shopping'. Los usuarios pueden acceder pulsando el nuevo icono de la letra "A" cursiva en la barra de navegación de la plataforma.

Este giro se produce en un momento de intensa competencia en el sector de la IA, donde gigantes como OpenAI, Google y Perplexity están desarrollando herramientas de compra que amenazan con desviar el tráfico de búsqueda fuera de los portales de venta tradicionales.