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13 de mayo de 2026 a la - 21:18

Fiestas patrias: en Capiatá se vivió un multitudinario y colorido desfile estudiantil

Las chiroleras del Colegio Politécnico Cooperativa Multiactiva Capiatá Ltda. en lugar de utilizar el tradicional palo, utilizaron una escoba para realizar las piruetas.
Las chiroleras del Colegio Politécnico Cooperativa Multiactiva Capiatá Ltda., en lugar de utilizar el tradicional palo, utilizaron una escoba artesanal para homenajear a los trabajadores del rubro.Gentileza

Instituciones educativas de diversos niveles y organizaciones sociales participaron este miércoles del colorido desfile patriótico en la ciudad de Capiatá, en el marco de los 215 años de la Independencia del país. El evento reunió a miles de personas.

Por Lucía González

Un desfile estudiantil con multitudinaria presencia de ciudadanos se vivió este miércoles en la ciudad de Capiatá, en conmemoración de los 215 años de la Independencia de la Patria. La actividad se desarrolló sobre la calle Estudiantes Capiateños c/ La Candelaria y contó con la presencia de autoridades municipales, del sector educativo y miembros de distintas fuerzas vivas.

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Los representantes de diversas delegaciones desfilaron con uniformes, banderas y otros distintivos.

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Uno de los momentos más aplaudidos por el público fue el paso de la banda lisa y el grupo de chiroleras del Colegio Politécnico Cooperativa Multiactiva Capiatá Ltda. En lugar de utilizar el tradicional palo, utilizaron una escoba para realizar las piruetas.

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El mensaje escrito del grupo fue: “Homenaje a las manos que fabrican la escoba. Identidad y tradición de nuestra ciudad. Viva la Patria, Viva Capiatá”.

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También se observaron estudiantes vestidos con trajes típicos y atuendos alusivos a distintos episodios históricos nacionales.

Estudiantes de varias instituciones de Capiatá optaron dejar el uniforme para el desfile y vistieron los trabajos de la época de la Independencia.
Estudiantes de varias instituciones de Capiatá vistieron trajes característicos de la época de la Independencia.

El gran nivel de preparación y el entusiasmo de las delegaciones estudiantiles caracterizaron el desfile patriótico.

El desfile también se caracterizó por la presencia de alumnos destacados.
Los alumnos abanderados de las instituciones desfilaron con destaque en homenaje a la Patria este miércoles en Capiatá.

Asimismo, docentes y directivos resaltaron la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer el civismo y mantener vigentes las tradiciones nacionales entre las nuevas generaciones.

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Padres y familiares acompañaron el desfile con aplausos y muestras de apoyo a los estudiantes, quienes rindieron homenaje a la historia del país a través de distintas representaciones culturales.