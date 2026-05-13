Fiestas patrias: en Capiatá se vivió un multitudinario y colorido desfile estudiantil

Un desfile estudiantil con multitudinaria presencia de ciudadanos se vivió este miércoles en la ciudad de Capiatá, en conmemoración de los 215 años de la Independencia de la Patria. La actividad se desarrolló sobre la calle Estudiantes Capiateños c/ La Candelaria y contó con la presencia de autoridades municipales, del sector educativo y miembros de distintas fuerzas vivas.

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Los representantes de diversas delegaciones desfilaron con uniformes, banderas y otros distintivos.

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Uno de los momentos más aplaudidos por el público fue el paso de la banda lisa y el grupo de chiroleras del Colegio Politécnico Cooperativa Multiactiva Capiatá Ltda. En lugar de utilizar el tradicional palo, utilizaron una escoba para realizar las piruetas.

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El mensaje escrito del grupo fue: “Homenaje a las manos que fabrican la escoba. Identidad y tradición de nuestra ciudad. Viva la Patria, Viva Capiatá”.

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También se observaron estudiantes vestidos con trajes típicos y atuendos alusivos a distintos episodios históricos nacionales.

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El gran nivel de preparación y el entusiasmo de las delegaciones estudiantiles caracterizaron el desfile patriótico.

Asimismo, docentes y directivos resaltaron la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer el civismo y mantener vigentes las tradiciones nacionales entre las nuevas generaciones.

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Padres y familiares acompañaron el desfile con aplausos y muestras de apoyo a los estudiantes, quienes rindieron homenaje a la historia del país a través de distintas representaciones culturales.