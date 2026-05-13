El presidente surcoreano aclara petición de asesor de repartir ingresos fiscales de la IA

Lee afirmó en la red social X que su asesor Kim Yong-beom, jefe de la Oficina de Políticas presidencial, planteó "un plan para distribuir el excedente de ingresos fiscales del Estado, generado por las ganancias extraordinarias del sector de la IA".

La publicación de Kim el pasado lunes en Facebook generó rápidamente una fuerte polémica en el país asiático, que alberga a firmas en auge gracias a la IA como Samsung Electronics o SK Hynix, generando reportes de que el asesor estaba planteando repartir los beneficios empresariales entre los ciudadanos surcoreanos.

El presidente surcoreano calificó hoy los reportes de maliciosos y falsos, después de que algunos analistas incluso atribuyeran la publicación a la súbita bajada del parqué surcoreano el martes por la mañana, de hasta un 5,1 % durante la jornada de negociación.

No obstante, al cierre de ayer el desplome se había moderado y el principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, registró una caída del 2,29 %.

Kim planteó la necesidad de repartir entre los ciudadanos del país asiático los beneficios fiscales generados por el auge de la IA, al considerar que no son fruto "únicamente" de empresas específicas y subrayar que la riqueza "no se reparte automáticamente".

El auge de la IA ha impulsado la Bolsa de Seúl, que ha escalado posiciones hasta convertirse a finales de abril en el octavo mayor mercado bursátil del mundo por capitalización, gracias al buen desempeño de Samsung Electronics y SK Hynix, entre otras tecnológicas.

Ambas compañías están especializadas en la manufactura de chips de memoria, componentes clave para los centros de datos y la infraestructura de la IA.