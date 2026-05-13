Mayer confía en que la secuenciación rápida de ADN inspire a los jóvenes a investigar

En unas declaraciones difundidas por la Fundación Princesa de Asturias, Mayer, quien dijo sentirse "profundamente honrado" por el galardón, afirmó que el hallazgo de la nueva técnica fue "el resultado de una ciencia impulsada por la curiosidad, el pensamiento multidisciplinario y las destacadas colaboraciones entre instituciones y países".

"Espero que este premio inspire a las generaciones más jóvenes a seguir explorando las fructíferas intersecciones entre disciplinas científicas y a continuar construyendo un mundo mejor para nuestros hijos y nietos", declaró Mayer (Mosela, Francia, 1963).

Mayer fue distinguido junto a Klenerman (Reino Unido, 1959) y Balasubramanian (Chennai, India) por ser los pioneros de la tecnología de nueva generación para la secuenciación de ADN, que permite llevar a cabo este proceso de forma rápida, precisa, a bajo coste y a gran escala.

Antes de los desarrollos de estos tres investigadores, la secuenciación de un genoma humano completo requería "meses y millones de euros", mientras que "hoy puede hacerse en un día y de una forma miles de veces más económica", valoró el jurado.

"Estas tecnologías han dado lugar a una herramienta genética de uso cotidiano que ha revolucionado la medicina personalizada", según recoge el acta que ha sido leída este mediodía en la ciudad española de Oviedo.