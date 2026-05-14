Descubren en Tailandia 'el último titán', el dinosaurio más grande del sudeste asiático

Los investigadores lo han bautizado como Nagatitan chaiyaphumensis, y se trata de un dinosaurio de cuello largo cuyos restos fueron encontrados en una formación geológica con fósiles de especies más recientes de la zona, pero su análisis ha permitido clasificarlo dentro de la familia de los gigantes que solo existieron en el continente asiático durante el Cretácico inferior.

En la investigación han participado científicos de la University College London, de las universidades tailandesas de Mahasarakham y Suranaree y del Museo Sirindhorn en Tailandia, y los resultados del trabajo se publican hoy en la revista Scientific Reports.

Tras analizar la columna vertebral, las costillas, la pelvis y los huesos de las piernas, incluido un hueso de la pata delantera de 1,78 metros de largo (tan largo como un ser humano), el equipo de investigación estimó que el dinosaurio habría pesado 27 toneladas, aproximadamente lo mismo que nueve elefantes asiáticos adultos, y medido 27 metros de largo.

Los restos del gigantesco dinosaurio fueron hallados en la formación rocosa con restos de dinosaurios más reciente de Tailandia, han detallado los investigadores, que han apuntado que es poco probable que las rocas más jóvenes, depositadas hacia el final de la era de los dinosaurios, contengan restos de dinosaurios, ya que para entonces la región se había convertido en un mar poco profundo, por lo que este podría ser el último o el más reciente saurópodo grande que se vaya a encontrar en el sudeste asiático.

Durante el Cretácico inferior, el ambiente habría sido árido o semiárido, un hábitat preferido para los saurópodos, que aparentemente prosperaban en estos entornos, aprovechando la superficie de sus largos cuellos y colas para disipar el calor y regular su temperatura corporal.

Aunque Tailandia es un país pequeño dentro de Asia, posee una gran diversidad de fósiles de dinosaurios, posiblemente la tercera más abundante de Asia en cuanto a restos de dinosaurios, y desde que se nombró el primer dinosaurio hace solo 40 años ha surgido una oleada de paleontólogos que participan activamente en la investigación y promueven esta rama de la ciencia y su importancia en el país, ha destacado National Geographic, que ha financiado el proyecto.