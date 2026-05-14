Los desafíos de Google, AirPods con IA y otros clics tecnológicos de América

El gigante de internet adelantó esta semana su paso de un “sistema operativo” a un “sistema de inteligencia” con Googlebook, un nuevo ordenador portátil diseñado para la era de la inteligencia artificial, aunque todavía no ha revelado su diseño, los chips que utilizará ni su precio.

En paralelo, la compañía alcanzó en un tribunal de California un acuerdo por 50 millones de dólares con empleados que la demandaron en 2022 por presuntas disparidades raciales sistémicas en contratación, salarios y ascensos, un pacto que incluye revisiones continuas sobre equidad salarial y el fortalecimiento de los canales de denuncia.

Apple entró en la fase de pruebas avanzadas de sus nuevos auriculares AirPods Pro, equipados con cámaras impulsadas con IA, según informó Bloomberg. La principal innovación de estos auriculares es que las cámaras captarán información visual del entorno para enviarla directamente al asistente digital Siri.

A diferencia de otros dispositivos portátiles, estos no tendrán capacidad para realizar fotografías ni grabar videos y se usarán como "los ojos del asistente digital Siri" para permitir que el usuario pueda preguntar sobre objetos que esté viendo en ese momento, emulando a los chatbots actuales.

Un equipo de científicos del Instituto Zuckerman, de la Universidad de Columbia, obtuvo la primera evidencia directa de una tecnología auditiva controlada por el cerebro humano que supone un gran paso para desarrollar un dispositivo de aumento auditivo que pueda, entre otros retos, superar los problemas que tienen los audífonos convencionales en entornos ruidosos.

Según lo dicho por el autor principal del estudio, Nima Mesgarani, se ha desarrollado un sistema que actúa como una extensión neuronal del usuario, aprovechando la capacidad natural del cerebro para filtrar todos los sonidos en un entorno complejo para aislar dinámicamente la conversación específica que desean escuchar, lo que a la postre permite pensar más allá de "amplificar el sonido".

Waymo, la empresa de vehículos autónomos de Alphabet (matriz de Google), retirará de circulación a unos 3.800 vehículos autónomos en Estados Unidos por riesgos de seguridad debido a que detectó un fallo en el sistema de manejo que causó que estos robotaxis alcanzaran altas velocidades en vías que estaban inundadas, en ciudades como San Antonio y Austin (Texas).

La empresa indicó que trabaja en "medidas adicionales de seguridad de software" y ha limitado las zonas donde operan sus vehículos durante condiciones meteorológicas extremas para que eviten “áreas donde podrían producirse inundaciones repentinas” en periodos de lluvias intensas.

La viuda de uno de los dos fallecidos en un tiroteo masivo en la Universidad Estatal de Florida (FSU) demandó a OpenAI y sostuvo que su plataforma, ChatGPT, ayudó a planificar el ataque, que dejó también seis heridos en abril de 2025.

La demanda asegura que el asesino, Phoenix Ikner - un estudiante de ciencias políticas e hijo de la alguacil Jéssica Ikner-, empleó la IA como un "asistente" para obtener consejos que le permitieran maximizar el daño, seleccionar objetivos dentro del campus y evadir la seguridad.

Investigadores de la Universidad de Texas advirtieron sobre el impacto del auge de la IA en los recursos hídricos de la región, ya que los centros de datos en el estado, que podrían ser a futuro la mayor industria de infraestructura tecnológica en el mundo, consumirían hasta un 9 % del agua de la región para 2040, frente al 1 % actual.

El estudio señaló que el crecimiento acelerado de este mercado podría afectar a las zonas con alta escasez del líquido, ya que el agua es utilizada directamente para enfriar los servidores de los centros de datos y para generar la electricidad que alimenta estas instalaciones.

El magnate estadounidense Bill Gates, cofundador de Microsoft, cree que la mayoría de las empresas de IA fracasarán y que el avance de esta tecnología configurará en la próxima década un mercado laboral muy distinto al actual.

Gates advirtió que el precio de las acciones vinculadas a IA en el mercado es distinto al beneficio que pueda traer esta tecnología a las empresas y a los trabajadores, y terminará inclinándose por las opciones "correctas", como Microsoft, Google y Apple, lo que deja, según su pronóstico, a otras empresas con capitales multimillonarios con un futuro incierto.

Pese a esto, considera que, a diferencia de la aparición de los computadores o internet, la IA supone una disrupción más amplia "en cuanto al número y tipo de empleos afectados".