Política
14 de mayo de 2026 a la - 09:57

Cartes: “A pesar de que varios de ustedes querían verme muerto, estoy vivo”

Horacio Cartes Te Deum Catedral Metropolitana Asunción Día de la Independencia Paraguay
El expresidente Horacio Cartes durante la ceremonia de hoy en la Catedral Metropolitana de Asunción.

El expresidente Horacio Cartes se presentó hoy en la Catedral Metropolitana por el ‘Te Deum’ del Día de la Independencia, en una de sus primeras apariciones públicas tras su hospitalización en febrero. “Varios de ustedes querían verme muerto”, dijo a periodistas fuera del templo.

Por ABC Color

Entre las autoridades que acudieron hoy a la Catedral Metropolitana para participar en una celebración religiosa por el Día de la Independencia de Paraguay estuvo el expresidente de la República y actual presidente del Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana, ANR), Horacio Cartes.

Al ingresar a la Catedral, fue abordado por reporteros de medios de comunicación que le preguntaron cómo está de salud, luego de su hospitalización por un problema cardíaco en marzo.

“Bien, gracias a Dios. A pesar de que algunos de ustedes querían verme muerto, estoy vivo. Me van a aguantar mucho todavía”, fue la respuesta del exmandatario.

Cartes estuvo en terapia intensiva

El expresidente Cartes (2013-2018) fue hospitalizado en terapia intensiva el pasado 26 de febrero, luego de haber sufrido convulsiones en su residencia en Asunción.

El exmandatario permaneció varios días en un hospital privado de la capital donde fue sometido a una operación quirúrgica en la que le fue instalado un marcapasos.

Lea más: Horacio Cartes reaparece en la ANR tras su hospitalización en febrero

El titular de la ANR recibió el alta médica el 2 de marzo. Reapareció en la sede de la ANR por primera vez desde su hospitalización a mediados de abril.