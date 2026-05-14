Cartes: “A pesar de que varios de ustedes querían verme muerto, estoy vivo”

Entre las autoridades que acudieron hoy a la Catedral Metropolitana para participar en una celebración religiosa por el Día de la Independencia de Paraguay estuvo el expresidente de la República y actual presidente del Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana, ANR), Horacio Cartes.

Al ingresar a la Catedral, fue abordado por reporteros de medios de comunicación que le preguntaron cómo está de salud, luego de su hospitalización por un problema cardíaco en marzo.

“Bien, gracias a Dios. A pesar de que algunos de ustedes querían verme muerto, estoy vivo. Me van a aguantar mucho todavía”, fue la respuesta del exmandatario.

Cartes estuvo en terapia intensiva

El expresidente Cartes (2013-2018) fue hospitalizado en terapia intensiva el pasado 26 de febrero, luego de haber sufrido convulsiones en su residencia en Asunción.

El exmandatario permaneció varios días en un hospital privado de la capital donde fue sometido a una operación quirúrgica en la que le fue instalado un marcapasos.

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El titular de la ANR recibió el alta médica el 2 de marzo. Reapareció en la sede de la ANR por primera vez desde su hospitalización a mediados de abril.