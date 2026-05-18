Hoy se podrá ver a la Luna muy cerca de Venus: aquí los detalles para observarla

Una dupla brillante al anochecer: Luna y Venus el 18 de mayo

El cielo del atardecer tendrá un punto de referencia claro el 18 de mayo: mirando hacia el oeste después de la puesta del sol, la Luna creciente se verá acompañada por un objeto especialmente luminoso. Se trata de Venus, que aparecerá muy cerca del satélite desde la perspectiva terrestre.

La escena será visible sin instrumentos y con una ventaja adicional: la forma de la Luna en fase creciente funciona como “señal” natural para orientar la vista, facilitando identificar el planeta incluso para observadores sin experiencia.

Lea más: Contaminación por satélites: ¿es el espacio la nueva amenaza climática?

Por qué parecen tan próximos si están a millones de kilómetros

Aunque el encuentro se describa como una “reunión” en el firmamento, la cercanía es aparente. La Luna y Venus se alinean en nuestra línea de visión desde la Tierra, lo que produce la impresión de que comparten un mismo sector del cielo. En el espacio, sin embargo, están separados por millones de kilómetros.

Este tipo de configuración —una conjunción vista desde el observador— no implica proximidad física, sino un juego de geometría celeste: distintos objetos pueden parecer contiguos cuando se proyectan en un mismo plano visual.

Venus, el “lucero del alba” que también domina el crepúsculo

La presencia de Venus no pasará desapercibida. El planeta es señalado como uno de los objetos más brillantes visibles desde la Tierra y es conocido popularmente como el “lucero del alba”.

Esa intensidad explica por qué suele destacar tanto al amanecer como al atardecer, cuando el cielo todavía no está completamente oscuro.

Lea más: Alerta astronómica: dos asteroides parecidos al de Cheliábinsk se aproximan a la Tierra

Un final de mes con luna llena… y “luna azul” el 31 de mayo

Tras el espectáculo del 18, mayo cerrará con otro hito: una luna llena el 31 de mayo, que recibe el nombre de “luna azul”.

El término puede inducir a error: no se verá azul. En este contexto, “luna azul” es una etiqueta del calendario y se aplica a la segunda luna llena que ocurre dentro del mismo mes.

El fenómeno es descrito como relativamente poco frecuente, lo que explica la expresión en inglés “once in a blue moon” (“cada vez que hay luna azul”), usada para hablar de algo que sucede rara vez.

Fuente: NASA