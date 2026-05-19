España y Estados Unidos sellan un acuerdo de cooperación científica y tecnológica

Suscrito en la sede del BSC-CNS en Barcelona, el pacto busca estrechar lazos entre ambos países en un momento en que la competencia por el liderazgo tecnológico global se ha convertido en una prioridad estratégica para los gobiernos occidentales.

El acuerdo contempla el intercambio de investigadores, el uso compartido de infraestructuras y el impulso de alianzas público-privadas, con el objetivo de que los avances reviertan en los ciudadanos de ambos lados del Atlántico.

Las partes también se han comprometido a armonizar sus protocolos de seguridad para proteger la innovación generada en el marco de esta colaboración.

La firma llega pocos días después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, encabezara una misión oficial a California para atraer inversión tecnológica y posicionar a Cataluña en el mapa de la investigación de vanguardia.

Durante ese viaje, la delegación catalana se reunió con directivos de NVIDIA, Apple, Google, Meta y OpenAI, y el BSC-CNS firmó un acuerdo con el Berkeley Artificial Intelligence Research Lab (BAIR), uno de los centros de referencia mundial en aprendizaje profundo y robótica.