Ciencia
20 de mayo de 2026 a la - 09:42

Día Mundial de las Abejas: la crisis de polinizadores que puede redefinir la comida del mundo

Abejas.
Abejas.Shutterstock

Cada 20 de mayo, Naciones Unidas recuerda que abejas y otros polinizadores sostienen gran parte de lo que comemos. Su declive —por pesticidas, pérdida de hábitat y clima— ya se nota en precios, dietas y biodiversidad.

Por ABC Color

El Día Mundial de las Abejas se conmemora el 20 de mayo, una fecha impulsada por la ONU para visibilizar que la seguridad alimentaria no depende solo de semillas, riego o fertilizantes, sino de un trabajo biológico invisible. Según la FAO, alrededor del 75% de los cultivos alimentarios se beneficia, al menos en parte, de la polinización. No se trata únicamente de miel: hablamos de frutas, verduras, frutos secos, café, cacao y forrajes que sostienen a la ganadería.

Abejas.
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El silencioso colapso: qué pasaría con la comida si desaparecen

Si las abejas —y otros polinizadores como mariposas, moscas y murciélagos— siguieran cayendo, el impacto no sería un “apagón” inmediato, sino un encarecimiento y empobrecimiento gradual de la dieta.

Abejas.
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Menos polinización suele traducirse en menor rendimiento y peor calidad (tamaño, forma, contenido nutricional) de muchos cultivos. El resultado probable: más dependencia de cereales básicos, menos variedad de frutas y hortalizas, y un golpe directo a economías rurales que viven de producciones de alto valor.

Abejas.
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Los científicos apuntan a una presión múltiple: pérdida de flores y refugios por cambios de uso del suelo, plaguicidas (incluidos insecticidas sistémicos), parásitos como Varroa destructor, patógenos y el cambio climático, que desordena calendarios de floración y disponibilidad de agua.

Qué olor odian las abejas (y por qué conviene saberlo)

Más que “odiar”, las abejas reaccionan con defensa ante ciertos olores intensos.

Abejas.
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Uno es el aroma a banana: contiene compuestos similares al acetato de isoamilo, componente de la feromona de alarma que liberan cuando pican.

También pueden alterarlas perfumes fuertes, alcoholes y solventes. Cerca de colmenas, la regla es simple: menos fragancias, menos riesgo.

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Cómo ayudar a su supervivencia

En ciudades y campos, ayuda plantar flores nativas que aporten néctar y polen durante distintas estaciones, reducir o evitar plaguicidas (especialmente en floración), ofrecer agua en recipientes poco profundos y conservar “bordes” con vegetación.

Abejas.
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También cuenta apoyar a la apicultura local responsable y exigir paisajes agrícolas con corredores de biodiversidad.

La salud de las abejas funciona como termómetro: cuando fallan, no solo falta miel. Empieza a faltar futuro en la mesa.