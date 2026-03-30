Ciencia
30 de marzo de 2026 - 06:00

Día Internacional de Cero Desechos: la basura que más calienta el planeta está en el plato

Día Internacional de Cero Desechos: la basura que más calienta el planeta está en el plato.
Día Internacional de Cero Desechos: la basura que más calienta el planeta está en el plato.Shutterstock

Cada 30 de marzo, la ONU pone el foco en un problema con dos caras: residuos y cambio climático. La comida que se tira —la fracción más grande del desperdicio global— libera metano en vertederos y dilapida agua, energía y suelo antes de convertirse en basura.

Por ABC Color

El Día Internacional de Cero Desechos se celebra el 30 de marzo. Fue impulsado en el marco de Naciones Unidas para acelerar una idea simple y exigente: la mejor gestión del residuo es evitar que exista. Se conmemora para vincular salud pública, economía y ambiente con una meta común: reducir la extracción de recursos y el volumen de desechos que termina enterrado o incinerado.

En esa ecuación, el desperdicio alimentario ocupa un lugar desproporcionado.

Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA/UNEP), en 2022 se desperdiciaron más de 1.000 millones de toneladas de alimentos, y la mayor parte ocurre en los hogares.

No es solo un dilema ético: es una falla sistémica que multiplica impactos invisibles.

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Del campo al vertedero: el costo biológico de tirar comida

Cuando un alimento se descarta, no “desaparece”: continúa su historia biológica.

En vertederos, donde el oxígeno es escaso, la descomposición de restos orgánicos favorece procesos anaerobios que generan metano (CH₄), un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO₂ en horizontes de tiempo cortos.

Día Internacional de Cero Desechos: la basura que más calienta el planeta está en el plato.
En vertederos, donde el oxígeno es escaso, la descomposición de restos orgánicos favorece procesos anaerobios que generan metano (CH₄), un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO₂ en horizontes de tiempo cortos.

La relación entre residuos y calentamiento global suele subestimarse porque el foco público se concentra en energía y transporte, pero la basura orgánica es también una agenda climática.

La pérdida empieza mucho antes del basural. La microbiología explica parte del problema: bacterias, levaduras y mohos degradan alimentos por rutas previsibles (fermentación no controlada, rancidez, pardeamiento, producción de toxinas en algunos casos).

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A esa biología se suma una logística frágil: interrupciones de cadena de frío, golpes en frutas y verduras que abren “puertas” microbianas, o envases inadecuados que aceleran el deterioro.

Cambio climático en clave de agua, energía y suelo

Tirar comida equivale a desperdiciar también lo que la produjo. La FAO ha estimado que la pérdida y el desperdicio de alimentos se asocian a una fracción relevante de las emisiones globales y a una enorme huella de agua y uso de suelo: riego, fertilizantes, combustibles, refrigeración y transporte empleados en producir algo que no se consume.

En términos de suelos, el daño no es abstracto: la presión por producir más para compensar pérdidas empuja expansión agrícola, erosión y degradación, con efectos sobre biodiversidad y ciclos de nutrientes.

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Soluciones basadas en evidencia: conservar, separar, capturar

Reducir pérdidas no depende solo de “conciencia”, sino de ciencia y política pública.

Día Internacional de Cero Desechos: la basura que más calienta el planeta está en el plato.
Separar orgánicos y compostar donde corresponda es una buena idea.

En alimentos, funciona el enfoque de “barreras” (hurdle technology): mejor cadena de frío, atmósferas modificadas, pasteurización, fermentaciones controladas y biopreservación (por ejemplo, bacteriocinas como la nisina) para frenar patógenos y prolongar vida útil sin aumentar aditivos indiscriminadamente.

También ayuda corregir etiquetas: “consumir preferentemente antes de” no significa “está en mal estado”.

Para lo inevitable, la gestión define el clima: separar orgánicos, compostar donde corresponda y escalar digestión anaerobia para producir biogás reduce emisiones frente a enterrarlo todo.

Y en vertederos existentes, capturar y utilizar el metano evita que un gas potente llegue a la atmósfera.

Cero Desechos no es un eslogan: es una forma de conectar dos agendas —residuos y clima— con una prioridad medible.

Y la métrica más clara empieza en casa, pero no termina allí: menos comida a la basura es menos metano, menos presión sobre agua y suelo, y más resiliencia en un planeta que ya se está calentando.