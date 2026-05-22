Malasia restringirá el acceso de menores de 16 años a las redes sociales a partir de junio

La Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia (MCMC) publicó hoy los documentos que recogen la restricción, elaborados junto a representantes de la industria y organizaciones civiles, entre otros, en línea con la intención expresada por el país del Sudeste Asiático a finales del año pasado de prohibir el acceso a las redes a este grupo de edad.

El Código de Protección Infantil (CPC) y el Código de Mitigación de Riesgos (RMC) recogen que dicha restricción entrará en vigor el próximo 1 de junio y exigirá a las empresas implementar medidas para garantizarla, con vistas a asegurar "una experiencia digital más segura para niños y familias".

Malasia sigue la estela de Australia, pionero en vetar las redes sociales a los menores de 16 años, con una normativa vigente desde diciembre que obliga a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios bajo amenaza de multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (29 millones de euros).

Tras los pasos del país oceánico, Indonesia adoptó en marzo una restricción similar.

Estos tres países de Asia-Pacífico adelantan así a otros de Europa como Francia y Reino Unido, que han dado pasos para reforzar los controles de edad, o España, que planea prohibir las redes a menores de 16 y exigir responsabilidad a los directivos de las compañías.

No obstante, Australia e Indonesia admiten dificultades a la hora de garantizar las restricciones: Camberra ha asegurado que un "porcentaje significativo" de menores sigue utilizando las redes, mientras Yakarta ha acusado a las empresas de poca colaboración.

Malasia, por su parte, aboga por exigir a las compañías evaluaciones de riesgo, una gobernanza de contenidos "más sólida", mecanismos "eficaces" de denuncia y respuesta, y medidas de verificación, entre otras demandas como el etiquetado de contenido manipulado.

En enero, Kuala Lumpur ya implementó medidas de protección de menores en redes sociales como TikTok y Facebook bajo la Ley de Seguridad en Línea (ONSA), que también responsabiliza a las empresas, y reafirmó sus planes para instaurar una edad mínima de uso.