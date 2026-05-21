Caso de sextorsión: condenan a 3 años de cárcel al abogado Diego Lansac

El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Héctor Capurro, María Fernanda García y Yolanda Portillo condenó este jueves al abogado Diego Lansac a tres años de pena privativa de libertad por los hechos punibles de coacción y lesión del derecho a la comunicación y a la imagen.

Pese a la condena, Lansac continuará con arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme.

Durante la lectura del fallo, el juez Héctor Capurro sostuvo que la teoría presentada por el Ministerio Público quedó plenamente acreditada durante el juicio oral.

“Teniendo en cuenta que son dos tipos legales infringidos, ha quedado probado plenamente en juicio”, expresó el magistrado.

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Amenazas y exigencias a la víctima

Según los antecedentes del caso, la víctima denunció haber recibido amenazas constantes relacionadas con la difusión de fotografías íntimas de contenido sexual.

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En su relato, la mujer afirmó que el agresor le exigía favores a cambio de no divulgar el material. Además, señaló que los mensajes llegaban principalmente en horas de la madrugada y tenían un tono altamente ofensivo.

La investigación inicialmente apuntaba a perfiles falsos creados en redes sociales para hostigar y extorsionar a la denunciante.

Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando la Fiscalía terminó identificando como sospechoso al propio abogado Diego Lansac, quien era jefe de la joven e incluso la acompañó ante las autoridades al momento de formalizar la denuncia.

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Allanamiento y hallazgo de fotografías

En 2021, Lansac fue detenido tras un allanamiento realizado por el entonces fiscal Federico Delfino en su oficina profesional.

Durante el procedimiento fueron incautadas computadoras y otros dispositivos electrónicos.

De acuerdo con los investigadores, en esos equipos se encontraron más de mil fotografías íntimas, elemento que pasó a formar parte de la causa abierta por el Ministerio Público.

La fiscal Ruth Benítez, quien sostuvo la acusación en juicio, había solicitado una pena de tres años y seis meses de prisión.

Fiscalía sostuvo que actuó con conocimiento y voluntad

El Tribunal concluyó que Lansac actuó con pleno conocimiento y voluntad al coaccionar a la víctima mediante amenazas de difusión del material íntimo.

La sentencia también considera acreditada la lesión del derecho a la comunicación y a la imagen, en un caso que volvió a exponer el uso de herramientas digitales para extorsión y hostigamiento.

El condenado seguirá bajo arresto domiciliario mientras la resolución no quede firme.