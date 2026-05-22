Clima en Paraguay: persiste el frío y vuelven las lluvias este fin de semana

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fría a fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur y lluvias dispersas en varias zonas del centro, este y norte del país, entre ellas Asunción, especialmente en la primera parte del día.
En el este del país, en zonas como Alto Paraná, incluso podrían registrarse ocasionales tormentas eléctricas.
Las condiciones se normalizarían mañana, sábado, sin probabilidad de nuevas precipitaciones. Sin embargo, el domingo de nuevo se registrarían lluvias dispersas en el norte y este.
Bajas temperaturas
El frío persiste en Paraguay. Asunción registraba hoy 13 grados centígrados antes del amanecer y se esperan temperaturas máximas de 17 grados en la capital, 15 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 19 en el Chaco, con mínimas de hasta 9 grados en zonas del centro y sur del país.
|Ciudad
|Temperatura mínima del viernes
|Temperatura máxima del viernes
Concepción
13°C
16°C
San Pedro
13°C
16°C
Caacupé
12°C
16°C
Villarrica
10°C
15°C
Coronel Oviedo
12°C
15°C
Caazapá
9°C
15°C
Encarnación
9°C
15°C
San Juan Bautista
9°C
16°C
Paraguarí
9°C
16°C
Ciudad del Este
11°C
15°C
Asunción
12°C
17°C
Pilar
8°C
16°C
Pedro Juan Caballero
11°C
18°C
Salto del Guairá
13°C
17C
Pozo Colorado
12°C
17°C
Fuerte Olimpo
14°C
19°C
Mariscal Estigarribia
13°C
18°C
El sábado se esperan mínimas más bajas y máximas más altas, con temperaturas entre 7 y 20 grados en Asunción - y hasta 6 grados de mínima en algunos puntos – , mientras que el domingo la máxima en capital sería de 21 grados y la mínima de 12.