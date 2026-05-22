Clima en Paraguay: persiste el frío y vuelven las lluvias este fin de semana

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fría a fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur y lluvias dispersas en varias zonas del centro, este y norte del país, entre ellas Asunción, especialmente en la primera parte del día.

En el este del país, en zonas como Alto Paraná, incluso podrían registrarse ocasionales tormentas eléctricas.

Las condiciones se normalizarían mañana, sábado, sin probabilidad de nuevas precipitaciones. Sin embargo, el domingo de nuevo se registrarían lluvias dispersas en el norte y este.

Bajas temperaturas

El frío persiste en Paraguay. Asunción registraba hoy 13 grados centígrados antes del amanecer y se esperan temperaturas máximas de 17 grados en la capital, 15 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 19 en el Chaco, con mínimas de hasta 9 grados en zonas del centro y sur del país.

Ciudad Temperatura mínima del viernes Temperatura máxima del viernes Concepción 13°C 16°C San Pedro 13°C 16°C Caacupé 12°C 16°C Villarrica 10°C 15°C Coronel Oviedo 12°C 15°C Caazapá 9°C 15°C Encarnación 9°C 15°C San Juan Bautista 9°C 16°C Paraguarí 9°C 16°C Ciudad del Este 11°C 15°C Asunción 12°C 17°C Pilar 8°C 16°C Pedro Juan Caballero 11°C 18°C Salto del Guairá 13°C 17C Pozo Colorado 12°C 17°C Fuerte Olimpo 14°C 19°C Mariscal Estigarribia 13°C 18°C

El sábado se esperan mínimas más bajas y máximas más altas, con temperaturas entre 7 y 20 grados en Asunción - y hasta 6 grados de mínima en algunos puntos – , mientras que el domingo la máxima en capital sería de 21 grados y la mínima de 12.