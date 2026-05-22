Clima
22 de mayo de 2026 a la - 05:29

Clima en Paraguay: persiste el frío y vuelven las lluvias este fin de semana

Imagen sin descripción
ARCENIO ACUÑA

Las temperaturas en todo el país se mantendrían bajas este fin de semana, con mínimas que podrían llegar a 6 grados en algunas zonas. Además, se esperan lluvias e incluso tormentas en puntos del país entre hoy y el domingo.

Por ABC Color

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fría a fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur y lluvias dispersas en varias zonas del centro, este y norte del país, entre ellas Asunción, especialmente en la primera parte del día.

En el este del país, en zonas como Alto Paraná, incluso podrían registrarse ocasionales tormentas eléctricas.

Las condiciones se normalizarían mañana, sábado, sin probabilidad de nuevas precipitaciones. Sin embargo, el domingo de nuevo se registrarían lluvias dispersas en el norte y este.

Bajas temperaturas

El frío persiste en Paraguay. Asunción registraba hoy 13 grados centígrados antes del amanecer y se esperan temperaturas máximas de 17 grados en la capital, 15 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 19 en el Chaco, con mínimas de hasta 9 grados en zonas del centro y sur del país.

CiudadTemperatura mínima del viernesTemperatura máxima del viernes

Concepción

13°C

16°C

San Pedro

13°C

16°C

Caacupé

12°C

16°C

Villarrica

10°C

15°C

Coronel Oviedo

12°C

15°C

Caazapá

9°C

15°C

Encarnación

9°C

15°C

San Juan Bautista

9°C

16°C

Paraguarí

9°C

16°C

Ciudad del Este

11°C

15°C

Asunción

12°C

17°C

Pilar

8°C

16°C

Pedro Juan Caballero

11°C

18°C

Salto del Guairá

13°C

17C

Pozo Colorado

12°C

17°C

Fuerte Olimpo

14°C

19°C

Mariscal Estigarribia

13°C

18°C

El sábado se esperan mínimas más bajas y máximas más altas, con temperaturas entre 7 y 20 grados en Asunción - y hasta 6 grados de mínima en algunos puntos – , mientras que el domingo la máxima en capital sería de 21 grados y la mínima de 12.