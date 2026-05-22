Suecia y Estados Unidos acuerdan estrechar la cooperación tecnológica en áreas como la IA

Helsingborg (Suecia), 22 may (EFE).- La ministra de Asuntos Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard, y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, firmaron este viernes un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación tecnológica en áreas como la inteligencia artificial (IA), la conectividad, la biomedicina y la innovación en defensa.