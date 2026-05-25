Ciberataque al sistema sanitario portugués afecta a más de 100.000 personas, según Policía

El director de la Unidad Nacional de Lucha contra el Cibercrimen y la Delincuencia Tecnológica de la PJ, José Ribeiro, explicó en una rueda de prensa que el ataque se realizó a través de la suplantación de identidad de un médico, y adelantó que sospechan que se habría utilizado la inteligencia artificial.

"Es posible que un agente malintencionado haya obtenido las credenciales de este profesional", con las que accedió "masivamente" a datos, informó Ribeiro, quien precisó que esta cuenta ya ha sido desactivada y los equipos comprometidos han sido incautados.

Ribeiro indicó que la investigación está en proceso y que por el momento la policía no tiene un sospechoso ni un motivo para el ataque informático; tampoco se descarta ninguna hipótesis, agregó.

La noticia del ciberataque se conoció el pasado jueves, cuando el Sistema Nacional de Salud avisó a la Policía Judicial de que había detectado un acceso indebido a los registros sanitarios electrónicos de sus usuarios, incluidos datos personales de menores, si bien no ha sido hasta este lunes que se ha sabido a cuántas personas ha afectado el ataque digital.