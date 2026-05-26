Directivo de Microsoft: Es importante reposicionar el elemento humano ante avance de la IA

Lewy, quien fue el ponente principal del foro organizado este mes por GFR Media y la Agencia EFE en Puerto Rico, indicó que en los próximos seis meses o un año se puede esperar de la IA "más evolución y más aceleración".

"Por lo tanto, creo que lo importante es reposicionar el elemento humano, o sea, qué es lo que nosotros vamos a hacer de cara a la oportunidad de transformación", dijo a EFE el directivo de Microsoft.

En su opinión, ahí es donde aparecen "aspectos críticos" como, por ejemplo, el cambio cultural, el cambio de mindset, para que, independiente de las futuras revoluciones, se tenga una capacidad de adaptación y de "maximizar la oportunidad".

Hoy en día se cuenta con todo tipo de elementos y herramientas para poder educarse en internet y en compañías como Microsoft para preparar a todos los niveles de una organización a abrazar toda esta transformación que se da con la IA.

"Lo que uno tiene que hacer es organizarse para asegurar que tiene el proceso de evolución bien armado y con eso pueda lograr educarse para lo que hoy en día está y prepararse para lo que viene", agregó Lewy.

El gerente general de Microsoft para Centroamérica y el Caribe subrayó que la gran oportunidad que tenemos en este momento es que "la limitante nunca está en la tecnología", ya que esta se puede adquirir y se puede ir a "la última versión de lo último que esté disponible en el mercado".

"El que puede quedar rezagado es el ser humano, es la persona, el profesional y o la organización", apostilló Lewy, quien recomendó la formación de los empleados en IA como "absolutamente clave" en el proceso.

Preguntado por si las empresas que no están muy avanzadas en el tema de la IA pueden todavía ponerse al día, Lewy indicó que es posible pero les exhortó a "empezar ya".

"Es traer el sentido de urgencia al hoy. Entender que ya tenemos una cantidad de herramientas y tecnologías que nos permiten hacer una disrupción real", señaló.

Lewy apostó por salir de los modelos de experimentación para ir a "un modelo ya de rediseño más profundo, más radical, de procesos completos de negocios" con el fin de integrar esta tecnología en la toma de decisiones.

"Lo importante es empezar porque acá existe un proceso de cambio de forma de pensar. Tengo que entender cómo preguntar y cómo maximizar el impacto de los resultados que puedo obtener de estas tecnologías. Mucho más allá de yo prepararme personalmente para saberlo todo, es más estar preparado para poderlo preguntar todo", aseveró.

Al respecto, explicó que cada vez va a haber "más posibilidades de tener agentes autónomos que tengan la capacidad de razonar, percibir el entorno y ejecutar tareas, sobre todo repetitivas".

La integración de herramientas tecnológicas en agencias gubernamentales, educación, banca, innovación en salud e infraestructura centraron el debate del foro titulado 'Revolución de la IA: Una oportunidad para los negocios en Puerto Rico', el tercero que organizan en la isla GFR Media y la Agencia EFE.