Una estrategia experimental reduce la metástasis del melanoma y mejora la inmunoterapia

El trabajo, liderado por Héctor Peinado, del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), se ha hecho en colaboración con el Instituto Universitario de Biología Molecular, el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, el Instituto de Salud Carlos III, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el Instituto de Investigación Sanitaria La Princesa, en España, así como varias instituciones del Reino Unido, Suecia, Suiza, Italia y Canadá.

En 2021, un estudio también dirigido por Peinado identificó a la molécula NGFR (receptor del factor de crecimiento nervioso) como un elemento clave en las fases iniciales de la metástasis del melanoma.

En aquel momento descubrió que la molécula actúa como un "acelerador" que permite a las células tumorales moverse, invadir tejidos y preparar el entorno para la dispersión del cáncer.

Y previamente, se había descubierto que los exosomas (vesículas liberadas por el tumor) viajaban a los ganglios linfáticos cercanos para facilitar la diseminación, un proceso mediado por NGFR.

Ahora, el nuevo trabajo demuestra que bloquear dicha molécula no solo frena ese proceso inicial, sino que también reduce la metástasis a distancia en órganos vitales como los pulmones, que representan la principal causa de mortalidad en pacientes con melanoma.

Para neutralizar la función de NGFR, los científicos emplearon la molécula THX-B, un inhibidor específico que se había utilizado en estudios previos para tratar patologías inflamatorias y la retinopatía diabética, pero nunca en tratamientos del cáncer, como ahora.

Uno de los mayores desafíos actuales en el tratamiento del melanoma es que entre el 40% y el 60% de los pacientes no logran una respuesta clínica duradera ante la inmunoterapia, "por eso es fundamental indentificar nuevos biomarcadores de resistencia y desarrollar estrategias que aumenten la eficacia de la inmunoterapia", explicó Peinado.

Para ello, el estudio propone un ataque por dos vías complementarias: bloquear la molécula NGFR con THX-B para reducir la capacidad de las células tumorales para diseminarse (metástasis) y combinar esta estrategia con inmunoterapia convencional "para reactivar las defensas del organismo frente al tumor actuando sobre PD-1 o PD-L1", dos proteínas que los tumores usan para escapar del sistema inmunitario y desarrollar resistencias, apuntó Peinado.

El estudio ha observado que combinar ambos tratamientos limita la propagación del tumor y "ayuda a revertir la aparición de resistencias farmacológicas, que es uno de los principales retos actuales de estos tratamientos", subrayó Laura Nogués, primera autora del estudio e investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM).

Además de los ensayos con modelos animales, los autores llevaron a cabo un análisis retrospectivo de muestras tumorales de 45 pacientes con melanoma que ya habían recibido inmunoterapia.

Los resultados revelaron que los altos niveles de NGFR en el tumor se asocian con una peor respuesta clínica, un hallazgo que refuerza la relevancia médica de la molécula y sugiere que podría funcionar como un biomarcador pronóstico útil en el futuro para identificar a los pacientes con mayor probabilidad de desarrollar resistencia a los tratamientos estándar.

En paralelo, el estudio profundiza en los mecanismos biológicos que explican cómo el tumor adquiere su agresividad y resistencia al tratamiento: En las células con alta presencia de NGFR, se activa el denominado "frente invasivo", una región tumoral donde las células ganan movilidad.