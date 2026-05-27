México llama a Iberoamérica a liderar la economía de datos e Inteligencia Artificial

En un mensaje ante el IX Congreso Iberoamericano CEAPI, en Ciudad de México, Ebrard aseguró además que el país realiza “un esfuerzo muy grande” para ubicarse lo mejor posible ante las nuevas condiciones comerciales y de inversión en el mundo.

Ello ante las nuevas reglas marcadas por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el cierre del Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea.

El funcionario sostuvo que la economía que se abre paso en torno a los datos y la IA exige coordinación regional.

“Si combinamos el esfuerzo en eso, para llegar a tiempo en esta revolución que estamos viviendo ahora en la economía, no sólo en el comercio y su regulación, estoy cierto de que tendremos éxito”, afirmó.

Ebrard señaló que México trabaja en un lenguaje en español de inteligencia artificial y en una supercomputadora mexicana vinculada con la de Barcelona, que describió como la mayor de Europa y una de las mayores del mundo.

También mencionó avances de Chile, España y otros países, por lo que llamó a ampliar las posibilidades de Iberoamérica.

“Iberoamérica tiene mucho que decir, hacer y proponer, y eso hay que hacerlo ahora”, expresó ante empresarios, autoridades y representantes institucionales.

El secretario enmarcó este llamado en una coyuntura comercial intensa para México.

Recordó que el país firmó la semana pasada el acuerdo con la Unión Europea, que, según dijo, facilitará el comercio y la inversión, mientras que mantiene las primeras conversaciones formales con Estados Unidos para revisar el T-MEC.

“Nuestro país está haciendo un esfuerzo muy grande por ubicarse lo mejor posible dentro de lo que son las nuevas condiciones comerciales de inversión en el mundo, con nuestros principales socios”, dijo.

Ebrard aseguró que México mantiene crecimiento en exportaciones y un “buen ritmo” de inversión extranjera, con un alza de 10,1 % en el trimestre frente al mismo periodo del año anterior.

Según el funcionario, la reorganización comercial de Estados Unidos para reducir su dependencia de Asia abre oportunidades de producción para América Latina, en particular para México.

Como ejemplo, citó que General Motors trasladará parte de la producción de vehículos que importaba desde China para el mercado interno.