Bloomberg: Las tecnológicas taiwanesas elevan su endeudamiento a niveles récord por la IA

El volumen de préstamos de las firmas isleñas es casi el doble de los 7.500 millones de dólares que captaron en el mismo período del año anterior, según datos recopilados por este medio.

Del importe total de financiación, los préstamos representaron la mayor parte con 6.200 millones de dólares, mientras que las tecnológicas emitieron 5.900 millones de dólares en bonos convertibles y otros 2.400 millones de dólares en pagarés corporativos.

Un buen ejemplo de esta tendencia es Hon Hai (Foxconn), el mayor ensamblador de productos electrónicos del mundo, que está tramitando un bono convertible de hasta 1.500 millones de dólares y que el pasado febrero obtuvo un préstamo equivalente a 1.100 millones de dólares.

Por su parte, Giga Computing Technology, fabricante de servidores de IA de alta gama, lanzó este mes su primer préstamo sindicado con el fin de recaudar unos 1.000 millones de dólares, después de que su empresa matriz, Gigabyte Technology, vendiera bonos convertibles por valor de 500 millones de dólares.

Según Matthew Liaw, director de la división de financiación estructurada de CTBC Bank, muchas empresas tecnológicas de Taiwán necesitarán un "capital significativo" para contribuir al desarrollo global de la IA, lo que se traducirá en un crecimiento sustancial de la financiación en el corto plazo.

"Ahora vemos una demanda real de IA (...). Sin embargo, seguimos siendo prudentes a la hora de conceder préstamos a este sector en constante evolución", afirmó Liaw en declaraciones recogidas por Bloomberg.

El auge global de la IA está beneficiando especialmente a Taiwán, que esta semana superó a India como la quinta bolsa de valores más grande del mundo, con una cotización aproximada de 4,95 billones de dólares.

Además, el producto interior bruto de la isla se expandió un 13,69 % interanual en el primer trimestre de este año, la mayor ganancia en casi cuatro décadas, debido al incremento de las exportaciones de productos tecnológicos.