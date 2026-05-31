Ciencia
31 de mayo de 2026 a la - 10:37

Estruendos y sorpresa: un meteoro explota sobre Massachusetts, Estados Unidos

Explosión de un meteoro, imagen ilustrativa.
Explosión de un meteoro, imagen ilustrativa.Shutterstock

Un meteoro explotó el 30 de mayo sobre el noreste de EE.UU., generando potentes estruendos equivalentes a 300 toneladas de TNT. La NASA confirma que el fenómeno no está relacionado con lluvias de meteoros activas ni desechos espaciales.

Por AFP

Un meteoro que se dirigía hacia la Tierra explotó sobre el noreste de Estados Unidos el sábado 30 de mayo, informó la NASA, y desató una serie de estruendos que se escucharon en la región con una potencia equivalente a 300 toneladas de TNT.

La bola de fuego se desintegró sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire a las 14:06 locales (18:06 GMT), dijo a la AFP la subdirectora de prensa de la agencia espacial, Jennifer Dooren, en un comunicado.

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“Esta bola de fuego no estuvo asociada a ninguna lluvia de meteoros actualmente activa, pero era un objeto natural y no la reentrada de desechos espaciales ni de un satélite”, dijo.

Cómo se vivió la explosión en Estados Unidos

“Se estima que la energía liberada en la desintegración fue equivalente a unas 300 toneladas de TNT, lo que explica los fuertes estruendos”.

El meteoro viajaba a más de 120.000 kilómetros por hora a una altitud de más de 60 kilómetros cuando se desintegró.

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Residentes en el área se alarmaron por los inesperados ruidos y usuarios en redes sociales informaron de que fueron tan potentes que algunas casas temblaron.