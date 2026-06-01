Llamado a regular las tecnologías marca inicio de importante foro lusobrasileño en Lisboa

Durante la ponencia de apertura, el juez del Supremo brasileño Alexandre de Morães destacó que "la gran pregunta del momento" es cómo mantener la democracia en los tiempos de la inteligencia artificial y sin "una fórmula de control de las big tech".

En ese sentido, parafraseando al papa León XIV, recalcó que las grandes empresas tecnológicas no son neutras y existe la necesidad de regularizarlas por su capacidad para impactar en la vida de millones de personas.

"Es necesaria una regulación que preserve la libertad de prensa, que preserve la libertad de expresión, pero que preserve también la democracia y preserve la dignidad de la persona. No es posible que las redes sociales sigan siendo, en muchos aspectos, tierra de nadie", aseveró.

Por su parte, el magistrado Gilmar Medes, del mismo tribunal, recalcó que el desafío que suponen las tecnologías se produce en un momento de "inflexión del orden global", cuando el multilateralismo, la cooperación institucional y la primacía del derecho en las relaciones entre estados se encuentran "en tensión" y cuando se registran conflictos armados, guerras comerciales y sanciones unilaterales que "rediseñan el tablero político mundial".

En su opinión, a los desafíos para las democracias que suponen las oligarquías, la baja penetración de la democracia en la vida social y la educación insuficiente, se suman ahora "colosales poderes privados transnacionales, dotados de capacidad de vigilancia, manipulación y control sin precedentes en la historia humana".

En ese sentido, recalcó que las autoridades y la sociedad civil "deben encarar la regulación de las plataformas digitales y de la inteligencia artificial no como cuestiones periféricas, sino como condición de preservación del propio democrático".

Observaciones similares fueron realizadas por los participantes de la sesión de apertura, en la que también marcaron presencia, entre otros, el presidente del Colegio de Abogados de Brasil, Beto Simonetti, y el presidente de la Cámara de los Diputados de Brasil, Hugo Motta.

El XIV Fórum de Lisboa, que tendrá lugar hasta el 3 de junio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa, planea reunir estos días a más de 450 oradores en cerca de 70 debates bajo el título 'Nuevo orden internacional, tecnología y soberanía: desafíos democráticos, económicos y sociales".

Entre los participantes para estos días, se espera la presencia del premio Pulitzer Thomas Friedman, el Nobel de Ciencias Económicas Joel Mokyr y el expresidente de Colombia Iván Duque Márquez.