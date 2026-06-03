Video: denuncian agresión de un policía a motociclista durante control en Asunción

Un procedimiento policial realizado en la noche del lunes 1 de junio en el barrio San Jerónimo de Asunción quedó bajo cuestionamiento luego de que se viralizara un video en el que se observa a un uniformado propinando una bofetada a un motociclista.

La víctima fue identificada como Diego Espínola, de 31 años. Según la denuncia, el supuesto agresor sería un oficial ayudante, de nombre Juan José Martín Maqueda, presuntamente asignado a la Comisaría 1ª de Asunción.

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La versión de la familia

María Peralta, pareja de Espínola, relató que el incidente ocurrió cuando intentaban poner en marcha una motocicleta que presentaba desperfectos mecánicos para dirigirse a una farmacia a comprar medicamentos para su madre, quien se encontraba con fiebre.

Según su testimonio, mientras empujaban el biciclo sobre la avenida Stella Maris casi TteDíaz Pefaur, una patrullera los interceptó.

La mujer sostuvo que desde el inicio del procedimiento el uniformado mantuvo una actitud agresiva y que tanto ella como su pareja obedecieron las indicaciones policiales, presentando la documentación requerida.

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“En ningún momento puso resistencia, ni insultó al oficial”, afirmó Peralta, quien aseguró que comenzaron a grabar el procedimiento debido a la conducta del agente.

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Denuncian abuso de autoridad

La denunciante también señaló que el policía habría revisado a Espínola y tomado de su bolsillo el teléfono celular y la billetera sin una explicación clara.

Indicó que intervino para recuperar los objetos y que, posteriormente, ocurrió la agresión física que quedó registrada en video.

Las imágenes muestran el momento en que el motociclista recibe un golpe en el rostro mientras permanece frente al uniformado.

Peralta cuestionó la actuación policial y afirmó que la familia se siente vulnerable tras la difusión del caso.

“Basta de normalizar la violencia”, expresó al reclamar una investigación sobre lo ocurrido y sanciones en caso de comprobarse irregularidades.

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Supuesto intento de acuerdo

Otro aspecto mencionado por la mujer es que, tras la viralización del video, terceras personas habrían contactado a la familia en representación del policía.

Según relató, la intención era propiciar una reunión para conversar sobre el caso y eventualmente alcanzar algún tipo de acuerdo.

Peralta afirmó que rechazó cualquier acercamiento de ese tipo y que prefiere que el proceso siga su curso ante las autoridades competentes.

Asimismo, señaló que ya fueron convocados por el Ministerio Público para prestar declaración sobre los hechos.

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Esperan investigación oficial

Hasta el momento no trascendió una versión oficial del agente señalado ni de la Policía Nacional respecto al procedimiento registrado en el video.

La difusión de las imágenes aumentó la presión para que se esclarezcan las circunstancias del caso y se determine si existió abuso de autoridad o uso indebido de la fuerza.