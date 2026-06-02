El emotivo mensaje de “Gatito” Fernández tras cumplir el sueño de toda su vida

Tras confirmarse su nombre en la lista definitiva de la Selección Paraguaya para el Mundial 2026, elk portero Roberto “Gatito” Fernández subió un emotivo video en su cuenta de Instagram. En él, confiesa haber cumplido el máximo anhelo que arrastra desde su infancia: seguir las huellas de su padre, Roberto “Gato” Fernández, la leyenda que custodió el arco paraguayo en el Mundial de México 1986.

En el inicio del material audiovisual, con imágenes que repasan su lucha, el actual guardameta de la Albirroja desnudó los sentimientos que lo acompañaron durante los años más duros de su carrera deportiva: “Desde muy chico, soñé con jugar un mundial, como lo hizo mi papá. Era un sueño que escribía y que imaginaba una y otra vez, viéndome dentro de una cancha, defendiendo los colores de mi país. Hubo momentos en los que parecía lejano, incluso imposible, pero algo dentro de mí me decía que no podía renunciar”.

La recompensa divina y el fin de la sequía

Para el “Gatito”, esta convocatoria no es una casualidad, sino el desenlace de una espera de 16 años para todo el pueblo paraguayo, que vuelve a la máxima cita ecuménica desde Sudáfrica 2010. Con profunda fe, el arquero valoró el tiempo transcurrido y la mística de su apellido: “Seguí creyendo, seguí trabajando y hoy entiendo que este momento estaba guardado por Dios. Después de 16 años, Paraguay vuelve a un mundial y yo tengo el privilegio de cumplir aquel sueño que nació cuando era un niño. Pero este sueño es aún más especial porque lleva un apellido, una historia y un legado”.

El traspaso de mando: “Hoy te toca verme vivir el mío”

El punto máximo de emoción del video llega cuando se materializa el traspaso generacional. Exactamente cuatro décadas después de la gesta de su padre, el “Gatito” recibe la indumentaria oficial en un gesto cargado de simbolismo, dedicándole unas palabras finales de profunda gratitud al hombre que le enseñó el camino: “Hace 40 años mi papá representó a Paraguay en un mundial; hoy, otro Fernández tiene el honor de hacerlo y hoy él me entrega esta camiseta, una camiseta que significa mucho más que una prenda. Representa sacrificio, esfuerzo, enseñanzas, valores y el amor por nuestro país. Gracias, papá, por tu legado, por tu ejemplo y por mostrarme el camino. Te tocó vivir tu mundial; hoy te toca verme vivir el mío”.