Malasia, Indonesia y Australia: cómo lideran el veto a los menores en las redes sociales

Estos tres países han dado pasos en la misma dirección y han establecido regulaciones que responsabilizan a las tecnológicas de la presencia de niños en estas plataformas, con el objetivo de proteger a los menores de la exposición a contenido y prácticas dañinas en la red.

Pese a las respectivas idiosincrasias, las normativas coinciden en un punto central: impedir que los niños pasen tiempo navegando en espacios potencialmente adictivos y evitar así consecuencias en su salud mental, como ha advertido la Organización Mundial de la Salud (OMS), si bien los detractores de las medidas advierten que pueden abocar a la marginación a menores que acuden a las redes para sentirse integrados cuando el espacio físico les es hostil.

Estas son las regulaciones aplicadas en los últimos seis meses:

El pasado 10 de diciembre -si bien algunas plataformas comenzaron a aplicar la medida el 4 de ese mes- Australia dio un paso inédito al poner en marcha el veto generalizado para menores de 16 años en las redes sociales.

La normativa incluye a plataformas como Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord y los servicios de transmisión en vivo Twitch y Kick. Hasta ahora, estas compañías han eliminado unos 4,7 millones de cuentas en la nación oceánica, según los últimos datos.

Esta legislación responsabiliza exclusivamente a las empresas tecnológicas de llevar a cabo la prohibición, con sanciones de hasta 49,5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares estadounidenses) de incumplirla.

Pese a todo, un informe publicado en marzo por el regulador australiano de seguridad en línea concluyó que cerca de siete de cada diez menores que ya tenían perfiles antes de la entrada en vigor de la ley continuaban utilizando redes sociales, sin que por el momento se conozcan multas a las empresas.

A finales de marzo, Indonesia, la nación con la mayor población musulmana del mundo, siguió la estela de Australia y se convirtió en el primer país del Sudeste Asiático en imponer una normativa similar.

Además de las plataformas más reconocidas, el Gobierno también restringió el acceso a menores de 16 años a la singapurense Bigo Live y a la estadounidense Roblox, con una puerta abierta para ampliar estas prohibiciones en el futuro.

Las autoridades pidieron a las compañías aplicar su propio modelo para "detectar y desactivar" las cuentas vinculadas a menores de 16, una medida que se estima que afectará a unos 70 millones de niños.

Yakarta ha dejado un margen de acción a algunas redes sociales para que adolescentes de entre 13 y 16 años puedan seguirlas usando, siempre que terminen siendo consideradas de bajo riesgo y con el consentimiento de algún adulto.

En el caso de Malasia, la medida también delega en las tecnológicas la creación y puesta en marcha del sistema de verificación para evitar que menores de 16 años ingresen a espacios con más de 8 millones de usuarios en el país, como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.

Kuala Lumpur advierte que aplicará multas de hasta 2,5 millones de dólares a las compañías que infrinjan la normativa, con la que se busca frenar el índice de ciberacoso juvenil, un ranking en el que Malasia ocupa la segunda posición en Asia detrás de China, según datos de Unicef compartidos por el Gobierno.

La medida surgió en un momento de preocupación por la sucesión de casos de violencia digital y tras la muerte en julio de 2025 de una niña de 13 años que era víctima de acoso en su colegio, un caso que desató protestas durante semanas en el país asiático.