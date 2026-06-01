Nvidia da el salto a los ordenadores portátiles con IA y desafía a AMD, Apple o Intel

"Microsoft y Nvidia van a reinventar el PC", afirmó el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, durante la conferencia GTC de la compañía, un evento que se celebra estos días en Taipéi (Taiwán) y que coincide con la feria Computex, uno de los foros tecnológicos más importantes del mundo.

El empresario, que definió a este chip como "el más increíble que el mundo haya construido jamás", mostró al público dos ordenadores portátiles equipados con RTX Spark, en cuyas pantallas se proyectaban imágenes de los videojuegos Forza Horizon 6 y 007 First Light.

Estos nuevos chips, diseñados en colaboración con la compañía taiwanesa MediaTek, contarán con una unidad central de procesamiento (CPU) de 20 núcleos y un procesador gráfico de la generación Blackwell con 6.144 núcleos.

Mark Aevermann, director sénior de desarrollo de productos de Nvidia, indicó que las computadoras que usen el chip estarán dirigidas "a creadores, desarrolladores de inteligencia artificial y jugadores", y señaló que los socios de la tecnológica ya trabajan en más de 30 portátiles y 10 ordenadores de sobremesa con la colaboración de otras empresas como Acer, HP o Lenovo.

Según el medio especializado CNBC, el "superchip" podría revolucionar la industria de los PC, que ya atraviesa una etapa de cambio debido a la IA y mientras los procesadores basados en ARM, como los de Nvidia, ganan terreno frente a los x86 de Intel y AMD.

Precisamente, con el lanzamiento de RTX Spark, la empresa busca desafiar el dominio histórico de ambas empresas en este ámbito.

En su caso, Intel pasa por un momento de debilidad tras reducir el rendimiento en algunas de sus áreas más importantes y mientras empresas como Microsoft optan por permitir ejecutar software de Windows con otras compañías como Nvidia o Qualcomm, tal y como resalta The New York Times.

Nvidia también competirá con Apple, uno de los principales exponentes de ordenadores con IA con productos como el MacBook Pro o su Mac Mini, muy populares entre desarrolladores de esta tecnología, que los usan para alojar agentes de IA o depurar código de software, según el rotativo.

Max Weinbach, analista tecnológico de Creative Strategies citado por el periódico, apunta que los PC de Nvidia podrían permitir a la empresa "ampliar el alcance de su tecnología entre los desarrolladores de IA", lo que, a su vez, "beneficiaría a su marca y a su negocio".

El anuncio de Nvidia impulsó las acciones de la empresa en Wall Street, que a media jornada subían un 4 %, y también apoyó la subida en bolsa de otras empresas del sector como ServiceNow (9 %), Adobe (6 %) o Asana (19 %).

Mientras, las de AMD bajaban un 1,58 % y las de Intel, un 3,88 %.

En el último año, las acciones de Nvidia acumulan una subida de alrededor del 50 %, mientras que AMD registra un avance superior al 200 % e Intel cerca del 180 %, en un periodo marcado por el fuerte impulso del sector de semiconductores ligado a la IA.

El movimiento refuerza la estrategia de Nvidia de impulsar el crecimiento del sector, lo que podría traducirse en un mayor apoyo a las valoraciones bursátiles de las grandes tecnológicas, muy sensibles a las expectativas futuras de demanda.

De hecho, según el portal MarketWatch, la presentación de RTX Spark ha llevado a los inversores a anticipar un aumento en la demanda de software en un contexto de optimismo en torno a la expansión de la IA.