Filadelfia: capturan a sospechoso de secuestro y tortura de joven de 18 años

Un operativo conjunto entre agentes del Departamento contra el Crimen Organizado y el Ministerio Público derivó este martes en la detención de un joven señalado como uno de los presuntos responsables de un grave caso de secuestro, privación ilegítima de libertad y tortura ocurrido en la ciudad de Filadelfia, departamento de Boquerón.

El detenido fue identificado como Santiago Areco Fretes, de 21 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía en el marco de la causa abierta tras la denuncia presentada por una víctima de 18 años.

Según los investigadores, detrás del hecho estaría un hombre actualmente recluido en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, quien habría ordenado el ataque por una supuesta venganza relacionada con una expareja sentimental.

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Secuestro, golpes y quemaduras

De acuerdo con la denuncia, el joven fue contactado y amenazado por el recluso, quien habría conseguido su número telefónico tras enterarse de que mantenía una relación con su expareja en la zona del Chaco.

La víctima relató que fue llevada hasta una vivienda donde inicialmente fue recibida por una persona. Minutos después llegaron otros dos hombres, quienes supuestamente comenzaron a maniatarlo y golpearlo.

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El comisario Miguel Leguizamón, del Departamento contra el Crimen Organizado, indicó que el joven denunció haber sido sometido además a quemaduras en distintas partes del cuerpo durante varias horas.

Según el relato, los agresores también lo habrían amenazado para evitar que denunciara lo ocurrido.

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Habría dirigido la tortura desde prisión

Uno de los aspectos más alarmantes de la investigación es que el supuesto autor intelectual habría seguido el episodio desde la cárcel.

De acuerdo con los datos recabados por los investigadores, el recluso presuntamente realizaba videollamadas durante el cautiverio y daba instrucciones sobre la forma en que debía ser torturada la víctima.

Tras la agresión, el joven habría sido trasladado hasta la zona de Loma Plata, donde fue obligado a permanecer hospedado para impedir que acudiera a las autoridades.

La situación salió a la luz cuando familiares comenzaron a sospechar de su desaparición. Fue su hermana quien logró ubicarlo y posteriormente lo encontró con múltiples lesiones y quemaduras, lo que derivó en la denuncia formal.

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Allanamientos y droga incautada

A partir de la investigación, agentes de Crimen Organizado y la Fiscalía ejecutaron allanamientos simultáneos en tres inmuebles de Filadelfia.

En una de las viviendas intervenidas, ubicada en el barrio Amistad, fue detenido Areco Fretes. Los agentes también aprehendieron a Javier Vera Soria, de 20 años, y Enzo Gabriel Córdoba Saldívar, de 18 años.

Sin embargo, las autoridades aclararon que estos dos últimos no estarían vinculados inicialmente al caso de secuestro y tortura.

Durante el procedimiento fueron incautados cuatro teléfonos celulares, un dispositivo POS, documentos varios y 63,8 gramos de presunta cocaína distribuidos en cinco porciones, hallazgo que motivó nuevas detenciones por supuesta tenencia de drogas.

Buscan a más implicados

La Policía informó que la víctima logró identificar plenamente al recluso señalado como autor intelectual, así como al propietario del inmueble donde habría comenzado el cautiverio y a uno de los hombres que participaron directamente de las agresiones.

No obstante, otro sospechoso mencionado en la denuncia continúa prófugo y es buscado por los investigadores.

La causa está a cargo de la fiscala Milena Raquel Basualdo Osorio, quien investiga los presuntos hechos de secuestro, privación ilegítima de libertad y tortura, delitos que podrían derivar en severas condenas para los involucrados si se confirman las acusaciones.