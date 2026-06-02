Con la disidencia unida, Arnaldo Samaniego cierra campaña en Asunción

Con el son de “voto castigo”, el precandidato a intendente de Asunción por los movimientos Fuerza y Causa Republicana, Arnaldo Samaniego (lista 7) presidió un acto de cierra de campaña con miras a las internas municipales de este domingo 7 de junio.

El mitin se llevó a cabo en el club Fomento de barrio Obrero. Se destaca la presencia de todos los líderes de las disidencia colorada.

Se observaron, la senadora y hermana de Arnaldo, Lilian Samaniego, lideresa de Causa Republicana); el expresidente Mario Abdo Benítez (líder de Colorado Añetete); el exvicepresidente Hugo Velázquez (líder de Fuerza Republicana); los senadores Luis Pettengill, Juan Afara, Blanca Ovelar, entre otros. También asistió el presidenciable por Añetete, Arnoldo Wiens.

También asistieron las dos listas de precandidatos a concejales de Asunción (listas 6 y 7).

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“Los verdaderos colorados”

En su discurso, Arnaldo Samaniego dijo que la verdadera dirigencia colorada está presente con las listas que le apoya npara la Intendencia capitalina. También agradeció a los funcionarios de la Comuna. El actual senador ya fue intendente de Asunción (2010-2015).