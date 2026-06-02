El CEO de Nvidia celebra una cena con destacados socios surcoreanos en Taipéi

La cena, que se produjo en los márgenes de la feria Computex de Taipéi, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, también reunió a directivos de firmas como Samsung Electronics, LG y Naver, según el periódico local Commercial Times.

Huang, nacido en la ciudad taiwanesa de Tainan, suele celebrar este tipo de banquetes con sus colaboradores de Taiwán cada vez que visita la isla, donde se encuentran empresas clave para Nvidia como TSMC -principal fabricante de chips avanzados del mundo- y Foxconn -mayor ensamblador de productos electrónicos-.

En declaraciones transmitidas por televisiones locales, el también fundador de Nvidia avanzó que visitará Corea del Sur próximamente para "dar las gracias" a sus socios por el "apoyo" mostrado durante el último año.

"Voy a ir a Corea porque allí tengo muchos y muy buenos amigos, me han apoyado durante muchos años y este ha sido un año muy bueno", aseguró Huang.

"Así que quiero ir a felicitarlos, darles las gracias y también prepararnos para la segunda mitad de este año, que va a ser muy intensa", agregó el empresario, quien definió al país asiático como una "parte fundamental" del ecosistema de Nvidia.

Esta cena se produjo en plena carrera por asegurar el suministro de los componentes necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial, especialmente de memoria de alto rendimiento (HBM), un segmento dominado por las surcoreanas SK Hynix y Samsung Electronics y por la estadounidense Micron.

De hecho, las acciones de SK Hynix y Samsung se han disparado en la Bolsa de Seúl en lo que va de 2026 un 240 % y un 173,9 %, respectivamente.