Puerto Rico apuesta por usar la IA en la educación con ética y priorizando "al ser humano"

"Aceleradores de aprendizaje para los más pequeños, con Copilot o la inteligencia artificial generativa para los más grandes, cuidamos mucho el aspecto de seguridad de nuestros estudiantes, así que priorizamos las herramientas que tenemos con Microsoft en este momento", precisó Morro.

La secretaria de Asuntos Académicos participó recientemente en el foro 'Revolución de la IA: Una oportunidad para los negocios en Puerto Rico', organizado por GFR Media y la Agencia EFE en San Juan.

Morro detalló que desde el Departamento de Educación de Puerto Rico se han constituido guías para integrar la IA con procesos éticos, con el fin de analizar sus posibilidades y establecer un enfoque centrado en el ser humano.

Para ello, han establecido el llamado 'Modelo Sense', que ayuda al estudiante "desde la perspectiva de la seguridad a elegir la herramienta apropiada para la tarea educativa, a utilizarla con ética y responsabilidad".

"Esto es solo para estudiantes de 13 años en adelante, porque queremos cuidar el desarrollo cognitivo, que está sumamente relacionado con el estímulo al aparato perceptivo", apuntó.

En este contexto, la secretaria indicó que en el aspecto administrativo se aplicó IA generativa como herramienta de apoyo a la labor de los maestros para que planifiquen actividades, y se otorgó acceso a herramientas muy específicas para las áreas de programación robótica y otros elementos.

También se incorporó un sistema para procesamiento de facturas, un 'chatbot', para preguntas frecuentes, para tener un mejor servicio al cliente, y un algoritmo de IA para que identifique las prioridades académicas de cara al próximo año escolar.

"La IA no nos sustituirá, pero la gente que la usa sí, y con esa visión hemos diseñado ahora más recientemente la guía para el uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje estudiantil", basada en las recomendaciones del Gobierno federal de Estados Unidos, indicó Morro.

"El Departamento sigue trabajando estratégicamente para estas iniciativas, sostenerlas e ir alcanzando otras que se van dando, algunas muy espontáneas con el interés de nuestros maestros, y otras muy dirigidas desde las oficinas centrales para todo el sistema educativo", sostuvo, agregando que es un proceso de adaptación disruptivo para profesores, estudiantes y familias.

Morro señaló que de cara al nuevo año escolar habrá 15 escuelas de Puerto Rico que integrarán la IA, pero combinándolo con 'esport', programación, robótica y 'CertiPort'.

"No debemos darle la espalda, va a ser necesario para estas generaciones, dominarlas, utilizarlas para insertarse a la fuerza laboral, pero sin duda alguna, con mucha responsabilidad y sentido ético", sentenció.

La alianza entre EFE y GFR Media para organizar foros que abordan temas medulares y de trascendencia para la isla e Hispanoamérica comenzó en 2025 con los foros 'Turismo Educativo: Puerto Rico como destino académico' y 'Puerto Rico como motor global de la música y el entretenimiento'.