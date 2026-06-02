Grau sostien que unificación de listas para la Junta es para frenar fuga de votos de la oposición

A solo cinco días de las elecciones partidarias internas, la oposición asuncena ultima los detalles de una ingeniería electoral. El concejal Álvaro Grau, quien busca la reelección por el Partido Patria Querida (PPQ) a través de la Lista “Juntos por Asunción”, explicó cómo funcionará el acuerdo político que pretende revertir el escenario del año 2021, donde la excesiva dispersión de candidaturas terminó pulverizando las opciones de la disidencia en la capital.

Grau señaló que la gran debilidad de la oposición en los comicios pasados fue la falta de unidad. En aquella ocasión, un total de 40.000 votos opositores fueron a parar “a la basura” debido a que se distribuyeron entre 23 listas diferentes a la Junta Municipal, quedando sin ninguna representación por las reglas de juego del sistema D’Hondt.

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Para corregir este error, la estrategia es, en lugar de las más de veinte opciones anteriores, este año la ciudadanía se encontrará con solo tres grandes listas: la Lista 1, la Lista 2 y la Lista 3.

La distribución interna y el blindaje de bancas

El mecanismo acordado estipula que cada partido integrante de la alianza realizará su propia interna este domingo para definir las posiciones nominales, pero luego todos confluirán en una lista unificada de cara a las elecciones municipales generales.

En el caso particular de la Lista 3, los espacios ya se encuentran preestablecidos por partido.

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Patria Querida, por su parte, se quedó con la reserva de las bancas número 1, 7 y 13. El candidato de PPQ que obtenga la mayor cantidad de votos este domingo ocupará automáticamente el primer lugar de la Lista 3 general; el segundo más votado irá al puesto 7, el tercero al 13, y así sucesivamente.

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Grau, quien lidera el equipo de “Juntos por Asunción” de cara al domingo, estará acompañado en los primeros lugares de la papeleta de PPQ por figuras conocidas de la actual Junta y el plano social, como Jazmín Galeano, Pablo Callizo, Ingrid Noguera y Sebastián Garay, según expresó.

El desafío del desbloqueo y la disciplina colorada

El concejal reconoció que el sistema de listas desbloqueadas sigue siendo un terreno de “prueba y error” para la oposición, ya que exige una doble dinámica de pelear por el voto preferencial individual pero, al mismo tiempo, entender que los votos residuales terminan sumando al pozo común del partido o la alianza.

“Yo voy a pelear por los votos de la gente que busca verse representada en la lucha que hice durante todos estos años, pero soy consciente de que mis votos sobrantes van a ayudar a los demás candidatos de la lista, donde también hay gente del Partido Democrático Progresista (PDP) y de otros sectores”, explicó de forma directa.

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Asimismo, Grau dejó un mensaje de autocrítica para el bloque no colorado, instando a replicar la disciplina táctica del adversario político. “El Partido Colorado tiene la fortaleza de que se pelean todos en las internas, pero al día siguiente son todos uno solo. Nosotros queremos ir juntos para que la dispersión sea menor y que el peso real de los votos se refleje en las bancas de la Junta Municipal”, enfatizó.

Grau concluyó señalando que la ciudadanía está “podrida” de la falta de debates y de posiciones firmes en la política actual, por lo que pidió el voto de confianza para seguir manteniendo una voz crítica que “reviente contra el sistema” desde la Junta Municipal.