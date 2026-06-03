Florida invertirá en el desarrollo de plataformas marítimas para lanzamientos espaciales

La iniciativa, denominada Project Manta y una alternativa al Centro Espacial Kennedy, busca ampliar la capacidad de acceso al espacio desde este estado, informó esta semana Space Florida.

La junta directiva del organismo gubernamental aprobó fondos para la creación y demostración de componentes clave del innovador sistema de lanzamiento mar adentro de la compañía Seagate Space, lo que podría abrir la puerta a futuras actividades de desarrollo y manufactura dentro del estado.

La fuente no precisó el monto de la inversión del gobierno de Florida, un estado que concentra más del 60 % de los lanzamientos espaciales a nivel mundial y que pasó de 16 lanzamientos en 2014 a 93 en 2024, según los datos más recientes del Departamento de Transporte de Florida.

Según Space Florida, los lanzamientos 'offshore' tienen el potencial de complementar la infraestructura terrestre ya existente en Florida, diversificando las opciones de acceso al espacio y extendiendo los beneficios económicos de la industria aeroespacial a nuevas regiones.

"Nuestra asociación con Seagate Space es un gran ejemplo de cómo Florida está cultivando un ecosistema de innovación que aprovecha todo lo que el estado tiene para ofrecer, al tiempo que permite que las empresas permanezcan y crezcan aquí", afirmó Rob Long, presidente y director ejecutivo de Space Florida.

Entre tanto, Michael Anderson, cofundador y director ejecutivo de Seagate Space, aseguró que el proyecto permitirá acelerar la siguiente etapa de desarrollo de la compañía.

"La oportunidad de complementar la inversión privada en etapa temprana con capital público demuestra el compromiso de nuestro estado con la innovación local", señaló.

El primer prototipo de la empresa, con sede en St. Petersburg, será construido en el Puerto de la Bahía de Tampa, en la costa oeste de Florida.

A diferencia de otros proyectos que adaptan embarcaciones existentes, Seagate Space está desarrollando una plataforma diseñada específicamente para responder a las necesidades actuales de los operadores comerciales de lanzamientos espaciales.

La industria aeroespacial y de defensa de Florida genera más de 124.000 empleos y un impacto económico de 46.100 millones de dólares anuales, según la Aerospace Industries Association.