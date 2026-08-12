Cerro Porteño rescata un heroico empate ante Palmeiras en Brasil y se ilusiona para la vuelta

Cerro Porteño sacó a relucir su carácter copero y rescató un empate heroico 1-1 ante Palmeiras en São Paulo, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El conjunto brasileño se puso en ventaja pese a quedar con diez hombres, pero el Ciclón no bajó los brazos y encontró el empate en el descuento para dejar la serie abierta.

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Palmeiras dominó gran parte del primer tiempo y tuvo las ocasiones más claras, pero Manuel Roffo respondió cuando fue exigido y mantuvo el arco azulgrana en cero. Cerro apostó a resistir y salir rápido de contragolpe. El problema era Jhon Arias que con su manejo y desequilibrio complicaba a la defensa azulgrana, pero no tenía precisión en la part final.

El que más intentó fue el “Flaco” López, que ante semenjante marca, tenía obligado a bajar casi hasta el medio para generar jugadas. Para fortuna de Cerro, Vitor Roque y los laterales Martínez y Piquerez fueron los más flojos en el Verdão, que no contó de entrada con Gustavo Gómez, su capitan.

A los 72′ el Ciclón estuvo cerca de ponerse arriba en enl marcador mediante una fantástica maniobra individual de Guillermo Benítez. El lateral ingresó decidido al área, dejó en el camino a Murilo con un exquisito caño y definió con frialdada un costado ante la salida del arquero Carlos Miguel para desatar el festejo azulgrana.

Sin embargo,tras la intervención del VAR y el trazado de líneas, se detectó una posición adelantada del defensor, por lo que el tanto quedó invalidadoy el marcador se mantuvo en blanco.

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El partido cambió a los 73 minutos, cuando Andreas Pereira fue expulsado por una agresión sin pelota contra César Bobadilla visto a un metro del juez uruguayo Tejera quien no dudó en la sansión. Con un hombre más, Cerro intentó aprovechar la superioridad, pero fue Palmeiras el que golpeó.

A los 82’, Arthur Gabriel envió un centro desde la derecha, Gustavo Velázquez despejó a medias y Marlon Freitas asistió de cabeza al “Flaco” López. El delantero argentino definió con un potente zurdazo para poner el 1-0.

Parecía que el Ciclón se marchaba de São Paulo con las manos vacías, pero apareció el último empuje azulgrana. A los 93’, Jonatan Torres lanzó un centro desde la derecha y Pablo Vegetti, aunque no llegó a conectar se desvió en el arquero Carlos Miguel. La pelota terminó ingresando para el 1-1. El gol finalmente fue concedido al portero del Verdão contra su valla.

Cerro resistió hasta el final y se llevó un empate de enorme valor. La serie se definirá el próximo miércoles en La Nueva Olla, donde el Ciclón buscará sellar su clasificación a los cuartos de final.