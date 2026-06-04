Björn Ulvaeus (ABBA): "Habría usado la IA si fuera hoy un joven compositor, no dudaría"

"Está ahí, tienes que usarla", razonó el músico nacido en Gotemburgo (Suecia) en 1945, para quien esta clase de tecnologías pueden ser un gran "colaborador" del proceso creativo, siempre y cuando haya una regulación que, en paralelo, proteja los derechos de los artistas.

Así lo defendió este jueves CISAC en un acto para conmemorar sus 100 años de historia en su sede de París, un evento al que acudieron representantes de 135 sociedades de derechos de autor de todo el mundo, como la SGAE española, además de miembros de organizaciones internacionales como la Unión Europea, la Unión Africana o la Unesco.

También estuvieron presentes artistas como la cantante española Vicco, el compositor francés Jean-Michel Jarre o la argentina Teresa Parodi, o el propio Ulvaeus, que se encargó de hacer un discurso de apertura en el que resaltó que la fuente del arte importa, porque cuando es humana es el "testimonio de una vida vivida", y no solo un producto.

En declaraciones posteriores a EFE, el integrante de ABBA explicó que la música pop "siempre ha estado muy ligada a la tecnología" y que él mismo se recuerda utilizando cada novedad que salía al mercado, como los primeros sintetizadores o las grabadoras que empezaron a multiplicar las pistas de sonido.

Pero el cambio de paradigma tecnológico que entraña la IA es distinto por su capacidad de crear por sí misma, matizó, algo que será "muy desafiante para los creadores humanos", si bien en su opinión nunca los hará "desaparecer".

"Estoy seguro de ello, la IA no reemplazará a los humanos. La elevaremos a algo nuevo, aunque es cierto que muchos empleos se perderán", reflexionó, hablando en particular de la industria musical.

La transición debe hacerse, en cualquier caso, de una manera que haga justicia a los creadores y el primer paso, según Ulvaeus, es que se pague a los autores por el uso de sus obras cuando estas se utilizan para entrenar modelos de Inteligencia Artificial, algo que todavía no se está consiguiendo.

No hay aún, en su opinión, ningún país que se pueda poner como ejemplo a seguir en materia de protección de los derechos de los creadores porque están "siempre un paso por detrás".

"Tienen miedo de regular porque, al mismo tiempo, quieren que las empresas tecnológicas inviertan en sus países", indicó.

Frente a esta indecisión legislativa, Ulvaeus ve cruciales dos futuras decisiones judiciales, una en Alemania y otra en Estados Unidos, que tratarán el tema del pago de derechos de autor en los procesos de entrenamiento de las IA generativas.

"El resultado de esos dos procesos judiciales será crucial para el futuro de las entidades de gestión colectiva y de los creadores", afirmó.