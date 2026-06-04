Colombia afronta el reto de reducir brecha digital y llega al 56,9 % de conectividad rural

“Nuestro énfasis siempre fue la conectividad con propósito: las comunidades deben tener acceso a Internet, pero también con herramientas, programas y conocimientos para sacarle el mayor provecho", expresó la ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) de Colombia, Carina Murcia.

La alta funcionaria reivindicó que el actual Gobierno está "cerrando la brecha en el país" y hasta el próximo 7 de agosto, cuando culmina el mandato del presidente Gustavo Petro, continuarán "desplegando redes y dejando más personas con Internet en todo el país".

Con este crecimiento de la conectividad rural, Colombia tiene, por primera vez, más de la mitad de los hogares rurales conectados, al reducir en un 13 % desde 2022 la brecha frente a las ciudades.

Desde 2022, la conectividad de las escuelas rurales se multiplicó 4,5 veces y ya hay 19.544 instituciones educativas con Internet en toda Colombia, especialmente en zonas de difícil acceso.

Gracias a ello, más de 1,5 millones de estudiantes en áreas apartadas han recibido además 154.546 computadores para sus actividades.

"El Internet ha beneficiado bastante a la comunidad, aquí en especial vivimos varias etnias: comunidades indígenas, mestizas y afro, ayudando a educar, a informar", expresó Paola, una mujer que vive en una zona rural de Quibdó, capital del departamento del Chocó (oeste), donde ha llegado la conectividad.

Entre tanto, la comunidad de Villa Franca, en el departamento de Boyacá, más de cuarenta hogares rurales se conectaron por primera vez en los últimos cuatro años.

"En muchas ocasiones y en muchas oportunidades, antes de llegar este gran paso, charlaba con la gente y tenía muchos inconvenientes con la comunicación, niños que les tocaba ir hasta pueblos aledaños a hacer tareas (...) hoy en día hoy está a la mano", expresó uno de los beneficiarios.

Durante el Gobierno de Petro, el MinTIC también logró capacitar en habilidades tecnológicas a 1.020.181 personas, que pueden trabajar en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y analítica de datos, entre otros asuntos.

"En este Gobierno decidimos que la tecnología tenía que llegar a quienes nunca la habían tenido. Por eso conectamos instituciones educativas de las zonas rurales y llevamos computadores, porque de nada sirve Internet si no se tiene cómo usarlo", expresó Murcia.

Igualmente, señaló que el objetivo es "sacarle el mayor provecho" al Internet y por eso el Gobierno trabaja "con las empresas más importantes del sector para que las personas pudieran formarse gratuitamente en las habilidades digitales que el mundo demanda".

"La idea era entregar oportunidades y prosperidad a la ciudadanía", afirmó la ministra del MinTIC.

También fueron instalados 3.252 laboratorios tecnológicos y distribuidos 55.000 microcontroladores para potenciar el aprendizaje de programación y pensamiento computacional en más de 8.000 colegios del país.

Así mismo, se llevó a cabo el programa CiberPaz, con el que se sensibilizó a 3,4 millones de personas para el manejo responsable, empático y cuidadoso de la tecnología.