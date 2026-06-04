Historiador Zunzunegui dice que "nunca" hubo una conquista de México sino un nacimiento

Acompañado por el músico Nacho Cano y la politóloga y diplomática mexicana Beatriz Paredes, Zunzunegui ha presentado su libro ‘Hernán Cortés, encuentro y conquista’ en Cáceres en una cita organizada por la Fundación Unidos por la Historia.

El autor ha defendido una revisión del relato histórico sobre la conquista de México y ha cuestionado las interpretaciones tradicionales del proceso, al sostener que, a su juicio, “México es un país que está sustentado en una mentira”.

En su intervención, ha afirmado que España y México constituyen “el mismo pueblo”, al que ha definido como una comunidad histórica unida por la lengua, el mestizaje y la herencia cultural, y ha añadido que “nunca hemos sido racistas y siempre hemos visto al otro como el prójimo”.

Zunzunegui ha subrayado además el papel de la lengua española y de la tradición cristiana como pilares comunes a ambos lados del Atlántico, al señalar que “la lengua no miente” y que forma parte esencial de la identidad cultural compartida.

El historiador ha rechazado asimismo las interpretaciones que hablan de genocidio indígena tras la llegada de los españoles, al sostener que los distintos pueblos originarios “siguen existiendo hoy en día”, y ha defendido que la integración de esos grupos permitió la formación de una identidad común.

A su juicio, la historia constituye “la gran batalla que se está librando en este momento sobre la narrativa”, por lo que ha insistido en la importancia de disputar los relatos históricos y su influencia en la mentalidad colectiva.

Zunzunegui ha contextualizado la figura de Hernán Cortés como miembro de una pequeña nobleza empobrecida de la Extremadura de finales del siglo XV y comienzos del XVI, vinculada a la tradición caballeresca de la época.

Por su parte, el músico Nacho Cano ha defendido su vínculo con Extremadura y su interés por la historia de México, que ha desarrollado a través de su proyecto musical ‘Malinche’, centrado en el proceso de conquista y en la figura de La Malinche.

Cano ha dicho que “no existía México antes de Cortés” y defendió que el conquistador extremeño actuó en un contexto en el que existían múltiples pueblos indígenas enfrentados entre sí, lo que, a su juicio, explica parte del desarrollo posterior de los acontecimientos.

La politóloga y diplomática mexicana Beatriz Paredes, por su parte, ha subrayado la necesidad de “volver a las fuentes con rigor” en un contexto global marcado por la polarización y la disputa sobre las narrativas históricas.

"La historia es la gran batalla que se está librando en este momento sobre la narrativa", ha afirmado Paredes.

Así, ha apelado a la responsabilidad individual en la construcción del relato histórico, así como a la necesidad de reforzar un análisis riguroso del pasado.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado en Medellín (Badajoz) la creación del Instituto del Mestizaje Extremestiza, con el que el Ejecutivo pretende convertir a la comunidad en referencia internacional en el estudio y difusión del mestizaje y en puente entre América y Europa.

Guardiola ha realizado este anuncio durante el acto institucional ‘Extremadura, corazón del mestizaje’, celebrado la localidad natal de Hernán Cortés y enmarcado en la estrategia ‘Extremestiza’, con la asistencia del compositor Nacho Cano, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, y el alcalde de Medellín, Rafael Mateos.

La presidenta extremeña ha defendido que “la historia tiene que estar fuera del debate ideológico” y no puede convertirse en “un ajuste de cuentas”, ya que cada época, ha señalado, tiene “sus grandezas y sus contradicciones”.

En este sentido, ha reivindicado la figura de Hernán Cortés, sobre quien, según ha afirmado, se han vertido “falsedades”, y ha sostenido que “ni América ni México serían hoy lo que son sin su huella y su legado”.

Guardiola ha señalado que de aquel “viaje de ida y vuelta” entre España y América nació una cultura mestiza “que no pertenece a una orilla ni a la otra”, por lo que ha defendido la necesidad de proteger e impulsar ese legado compartido.

La nueva entidad, según ha avanzado, tendrá como objetivo promover intercambios académicos, reforzar la proyección internacional de Extremadura y abrir nuevas oportunidades de crecimiento con Iberoamérica.

“Extremadura quiere ser el puente entre América y Europa, construido desde el respeto y la cercanía”, ha afirmado Guardiola, quien ha añadido que, “en tiempos de batallitas y polarización”, la región propone “una identidad abierta”.