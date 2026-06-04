Mil millones de usuarios en ChatGPT, el PC de Nvidia y otros clics tecnológicos de América

ChatGPT, el asistente de inteligencia artificial de OpenAI, alcanzó en mayo los 1.000 millones de usuarios mensuales activos, una cifra lograda apenas tres años después de su lanzamiento, según datos de la firma de inteligencia de mercado SensorTower.

La plataforma supera en usuarios a otras herramientas del sector como Gemini, Meta AI, Claude, Grok, Perplexity y Copilot, y alcanzó ese umbral más rápido que aplicaciones como Google Maps, Chrome, TikTok, YouTube o Instagram, que tardaron entre cinco y ocho años en conseguirlo.

Anthropic anunció que otros 150 socios en más de 15 países tendrán acceso a Mythos, su modelo de inteligencia artificial especializado en ciberseguridad, como parte de la expansión del Proyecto Glasswing, enfocado en proteger infraestructuras críticas.

La compañía indicó que el programa abarca sectores como energía, suministro de agua, salud, comunicaciones y hardware, y advirtió que un ciberataque de gran magnitud contra algunos de esos sistemas "podría afectar a más de 100 millones de personas" y tener implicaciones para la seguridad nacional y global.

Nvidia anunció que ingresa en el sector de los PC con IA y su nuevo 'superchip' RTX Spark, con el que pasará a competir con otros titanes como Intel, Advanced Micro Devices (AMD) o Apple. La empresa definió este chip como "el más increíble que el mundo haya construido jamás".

Estos nuevos chips, diseñados en colaboración con la compañía taiwanesa MediaTek, contarán con una unidad central de procesamiento (CPU) de 20 núcleos y un procesador gráfico de la generación Blackwell con 6.144 núcleos.

El estado de Florida presentó una demanda civil contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, al acusar a ChatGPT de instigar y contribuir a la planificación de tiroteos, crear adicción en menores y debilitar el pensamiento crítico de sus usuarios, una "larga lista de perjuicios" derivada de "la insaciable búsqueda de los demandados por ganar la carrera armamentística de la IA y amasar grandes fortunas".

La demanda alega prácticas comerciales engañosas e injustas, negligencia y violaciones de las leyes de responsabilidad por productos defectuosos, en paralelo a una investigación criminal impulsada por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien sostiene que la tecnológica presuntamente "aconsejó" al autor de un tiroteo masivo ocurrido en 2025.

El magnate tecnológico germano-estadounidense Peter Thiel está echando "nuevas raíces" en Argentina, donde compró propiedades y trasladó a su familia debido al rumbo político de EE.UU., reportó The New York Times. El empresario estaría especialmente preocupado por una iniciativa electoral en California que "puede llevar a un importante impuesto a los multimillonarios".

El cofundador de PayPal y Palantir se reunió recientemente con el presidente argentino, Javier Milei, compró una mansión en Buenos Aires, organizó un evento social y matriculó a sus hijos en una escuela local, según el diario.

Waymo, filial de vehículos autónomos de Alphabet, empezó las pruebas públicas de su nuevo robotaxi Ojai, un vehículo eléctrico fabricado sobre una plataforma china de Geely y diseñado específicamente para operar sin conductor, con lo que la compañía busca abaratar la expansión de su flota en EE.UU., en ciudades como San Francisco, Los Ángeles y Phoenix, donde sus usuarios podrán acceder gratuitamente en las próximas semanas a trayectos en el nuevo modelo.

Explicó que el Ojai es el primer vehículo que incorpora la sexta generación de su sistema de conducción autónoma 'Waymo Driver', una evolución tecnológica que, según la compañía, permitirá operar en ciudades con condiciones meteorológicas más adversas.

El festival neoyorquino de Tribeca estrenará el 10 de junio la película Dreams of Violets, el primer filme hecho íntegramente con inteligencia artificial que forma parte de la programación oficial del certamen y que aborda la resistencia civil en Irán.

El docudrama recorre 47 años "de resistencia civil iraní" a través de la historia de cinco desconocidos y busca reflejar las protestas en el país "con una crudeza y un realismo impactantes", según destacó el festival.

Robinhood Markets presentó las herramientas de inteligencia artificial 'Agentic Trading' y 'Agentic Credit Card', diseñadas para que agentes autónomos gestionen inversiones y gastos financieros de los usuarios.

"Nuestra misión siempre ha sido democratizar las finanzas para todos", afirmó el director ejecutivo de la compañía, Vlad Tenev. La firma indicó que el sistema se encuentra en "fase beta", permite actualmente operar solo con acciones y prevé incorporar más adelante criptomonedas y contratos de eventos.