Una fuga en la EEI mantiene en alerta a astronautas en este histórico laboratorio orbital

La fuga no es nueva, según la NASA, que informó que ya llevaba ahí "algún tiempo", aunque prefirió mantener a sus astronautas en alerta y preparados para una posible evacuación durante el tiempo que durase la reparación.

Sin embargo, Roscosmos no llegó a iniciar los trabajos a la espera de tomar nuevas mediciones y datos sobre el daño, permitiendo el regreso a la normalidad tras unas dos horas.

Aunque este episodio no es común, la NASA advirtió de que la aparición de grietas en el módulo ruso Zvezda, puesto en órbita por Rusia en el año 2000, es motivo de preocupación para ambas agencias espaciales.

Su construcción comenzó en 1998 cuando se unieron en órbita el módulo Unity, de fabricación estadounidense, y el módulo Zarya, de fabricación rusa.

En los años posteriores siguieron ensamblándose más módulos, procedentes de siete países o agencias espaciales privadas, hasta alcanzar los 16 que componen actualmente este laboratorio orbital.

La primera expedición en habitar la estación espacial llegó en noviembre de 2000, y desde entonces siempre ha estado habitada.

Casi 300 astronautas de 26 países han habitado sus módulos, la mayoría de ellos estadounidenses, seguidos por rusos y miembros de las agencias espaciales de Japón y de Canadá.

En el laboratorio espacial, los astronautas realizan sobre todo experimentos en microgravedad que pueden tener un impacto positivo sobre la población terrestre.

El desarrollo de tratamientos contra el cáncer o el estudio de la osteoporosis, entre otros, son algunos de los campos a los que las investigaciones en la estación espacial han contribuido en sus casi tres décadas de operación.

Pese al éxito que ha supuesto, tanto a nivel científico y como ejemplo de cooperación internacional, el laboratorio espacial cesará de operar a finales de 2030, según planes del Gobierno de Estados Unidos.

El objetivo es que la NASA deje de operar su propia estación para que pase a ser el cliente de empresas espaciales privadas que tengan un laboratorio propio en órbita.

La agencia espacial justifica esta decisión por el desgaste acumulado de los sistemas de la EEI y sostiene que el retiro de la estación le permitirá concentrar recursos en las misiones de regreso a la Luna y en la futura exploración humana de Marte.

Varias empresas privadas tienen planes de crear sus propias estaciones espaciales. Es el caso de Blue Origin, la alianza entre Voyager Space y Airbus, y también Axiom Space, que planea lanzar módulos comerciales a la EEI que puedan permanecer en el espacio una vez esta sea desmantelada.

Entre tanto, la estación espacial china Tiangong, cuya construcción concluyó en esta década, seguirá operando en órbita y actualmente cuenta con una tripulación de tres astronautas chinos.