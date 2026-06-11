No usar celulares durante lluvias y tormentas: esta y otras recomendaciones de Vigilancia de la Salud

La Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población ante la ocurrencia de lluvias intensas, tormentas eléctricas, crecidas e inundaciones, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la salud.

Desde la institución instaron a la ciudadanía a revisar los reportes meteorológicos antes de salir de sus hogares y seguir los boletines oficiales emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

Según Vigilancia de la Salud, la información climática debe ser utilizada para reorganizar actividades y garantizar el resguardo personal y familiar.

Durante las tormentas, la recomendación es permanecer en lugares seguros y evitar salir de casa. También se aconseja poner a resguardo a las mascotas y suspender actividades al aire libre, ya sean recreativas, deportivas o laborales.

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Evitar calles inundadas y el contacto con objetos metálicos

Entre las principales medidas de seguridad, Vigilancia de la Salud recomienda no transitar por calles inundadas ni intentar cruzar corrientes de agua.

Asimismo, señala que las personas deben mantenerse alejadas de postes y cables eléctricos, evitar el contacto con herramientas u objetos metálicos y no utilizar paraguas con punta de metal durante las tormentas.

La institución también aconseja no refugiarse bajo árboles, estructuras metálicas o en lugares elevados, debido al riesgo asociado a las descargas eléctricas.

Desconectar electrodomésticos y evitar el uso del celular

Vigilancia de la Salud recomienda desconectar los electrodomésticos durante las tormentas eléctricas y evitar el uso de celulares, duchas eléctricas y calefones.

Además, indica que quienes se encuentren en vehículos deben apagar el motor, cerrar las ventanillas y estacionar en zonas seguras, alejadas de árboles, postes u otras estructuras con riesgo de caída.

Otra de las recomendaciones es retirar de balcones y ventanas aquellos objetos que puedan ser desplazados por los fuertes vientos y evitar arrojar basura a los raudales o cauces hídricos.

Qué hacer ante accidentes por rayos o descargas eléctricas

La Dirección General de Vigilancia de la Salud señala que las personas alcanzadas por un rayo deben ser trasladadas de inmediato al hospital más cercano y mantenerse cubiertas con una manta para prevenir la hipotermia.

En caso de descargas eléctricas, recomienda acudir a un servicio médico incluso cuando la persona no presente síntomas evidentes, además de mantener vigilancia sobre las funciones cardíacas y respiratorias.

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Recomendaciones sanitarias ante inundaciones

Ante situaciones de inundación o crecidas, Vigilancia de la Salud aconseja consumir únicamente agua segura, ya sea hervida o desinfectada con cloro.

También recomienda mantener la higiene personal y de los alimentos, utilizar repelentes y mosquiteros, y eliminar criaderos de mosquitos en zonas con agua estancada.

La institución indicó que se debe prestar especial atención a niños, embarazadas y adultos mayores, considerados grupos más vulnerables a enfermedades como diarreas, infecciones respiratorias y leptospirosis.

Asimismo, exhortó a identificar previamente los puestos de salud cercanos y las vías de comunicación disponibles para responder ante eventuales emergencias.