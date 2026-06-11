La Corte Suprema de Justicia está de duelo, afirma Mons. Escobar

Fiel a su crítica postura de ver la realidad nacional, el obispo del Chaco Paraguayo, Mons. Gabriel Escobar, se refirió al fallo que rechazó la inconstitucionalidad a la que recurrió la exsenadora para su reincorporación a la Cámara de Senadores.

“Hoy la Corte Suprema de Justicia está de duelo. Es un golpe fuerte a nuestra tan manoseada justicia paraguaya”, comenzó diciendo el obispo chaqueño.

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Explicó que dicho fallo en contra de la senadora Kattya González es un reflejo de la manoseada justicia, “y pensar que fue una de las senadoras que obtuvo más 100 mil votos para ocupar dicha banca”.

Según explicó, la decisión de la Corte es un llamado a la reflexión política en nuestro país y se preguntó ¿hasta qué punto se respeta el voto del pueblo?

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A su criterio, los fallos deben estar siempre bien fundados jurídicamente, dando a entender que la decisión de la Corte no convence. “Es una lástima tener que salir fuera del país para buscar justicia para nuestros compatriotas”, resaltó en alusión al anuncio de la senadora González, que al no encontrar justicia en Paraguay, recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Finalmente, Escobar resaltó que en estos tiempos de desánimos y oscuridad urge reflexionar la palabra de Jesucristo, que en el evangelio se lee: ... “la verdad los hará libres”.