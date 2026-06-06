Piden a la policía en Inglaterra y Gales que no use la IA para documentos judiciales

Esta unidad ha detectado el uso de "versiones comerciales disponibles" de la IA para transformar documentos policiales en expedientes judiciales, lo que hizo que su unidad interviniera para exigir un freno mientras no existan mecanismos de control suficientes.

Según Murray, el uso de la IA es problemático sobre todo si se aplica para presentar a la defensa en cualquier proceso judicial la serie de pruebas y de indicios que pueden incriminar a una persona o grupos de personas.

Estas precauciones no significan que la policía deje de usar la IA en sus investigaciones, y Murray dio dos ejemplos: la revisión de horas y horas de cámaras de vídeo callejeras para buscar a un sospechoso la podría hacer la IA en minutos, al igual que el rastreo de contenidos pedófilos en redes sociales sin necesidad de una persona visionando durante horas esas redes. En este último caso, se ahorra además al agente en cuestión la experiencia traumática de observar en directo los abusos.

Pero Murray considera que a la hora de transformar todo esto en documentos con valor judicial, la IA aún no está suficientemente desarrollada y puede presentar 'alucinaciones' (creación de contenidos falsos con apariencia verídica), algo que puede influir erróneamente en un proceso judicial.